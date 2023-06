Americana entra para o ‘Guinness Book’ após levantar mais de 125 quilos com o cabelo

A artista indígena circense, Stephanie Marie Little Thunder Morphet-Tepp, de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, entrou para o Guinness Book ao levantar 125,7 quilos enquanto estava suspensa pelo cabelo. Ela ganhou o título recorde de peso mais pesado mantido pelos cabelos em novembro de 2022 e, desde então, não há registros da quebra desse recorde por outra pessoa.

“Conseguir este recorde mundial foi muito significativo para mim e espero que quando as pessoas falarem comigo sobre isso, ou ouvirem sobre, lembrem da força e da determinação dos povos indígenas”, disse Stephanie.

Em entrevista ao Guinness Book, a artista conta que, como indígena, teve cabelo comprido a vida toda. Por muitos anos, ela teve vontade de aprender a pendurar o cabelo e começou a praticar a arte levantando o seu cachorro, seu parceiro e chegou a levantar a atriz Rosario Dawson no Go-Big Show, no TBS.

“A partir daí, eu me perguntei quanto peso eu poderia levantar, pois parecia que eu estava segurando muito mais peso do que outros artistas dessa modalidade”, disse.

Depois da primeira experiência com o levantamento de peso pelos cabelos, a circense não parou mais e chegou a se desafiar a segurar, ao mesmo tempo, homens adultos, crianças e adolescentes enquanto estava suspensa pelas madeixas. Mas, segundo o que ela conta ao Guinness Book, essa manobra não foi feita sem uma técnica e preparação prévia.

“Eu sabia que poderia segurar o peso porque venho treinando hair hang há cinco anos e, lentamente, adicionei mais quilos, encontrando maneiras de usar meus músculos das costas para suportar o peso - não apenas meu pescoço”, disse Stephanie.

Para além de gostar da arte de pendurar o cabelo, a artista percebeu que tem uma habilidade especial para a arte, se diferenciando de outros hair hangers quando se trata de dor e desconforto no couro cabeludo na hora de fazer o truque. No geral, ela explica que os cuidados com o corpo e, principalmente, com o cabelo são importantes para conseguir fazer o movimento. O cabelo dela é tratado de acordo com as normas culturais do povo indígena, com muita paciência e sem nenhum tipo de tratamento ou pinturas.

Stephanie afirma que ao pendurar o cabelo, ela une o gosto pela profissão com uma maneira de representatividade do seu povo indígena e contou que o truque se tornou algo espiritual.

“Acredito que meu povo tem o cabelo mais forte do mundo. Para os indígenas, nosso cabelo contém nossas memórias e sabedoria. É a personificação literal de nossos espíritos. Temos espíritos fortes e cabelos fortes”, disse.





A artista se apresenta em circos em todo os EUA e América no Norte e diz que pretende ultrapassar a marca dos 125,7 kg de levantamento de peso pelos cabelos que a levou ao livro dos recordes. E para quem se sente inspirado e tem vontade de aprender a arte, Stephanie aconselha a tratar bem o corpo e treinar com responsabilidade.