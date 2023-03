Amizade improvável: Cão e Cabra são melhores amigos e abrigo encontra lar para a dupla

Uma história interessante chocou os funcionários do abrigo Wake Country Animal, da Carolina do Norte, Estados Unidos. No dia 13 de março, o abrigo recebeu um cachorro e uma cabra após o antigo dono não ter mais condições de cuidar deles.

Logo, o pessoal percebeu que os dois não só eram amigos, mas sim, bffs (best friend forever), ou melhores amigos para sempre em português. Os funcionários notaram que eles são tão inseparáveis que, agora, buscam uma família para que a dupla siga unida.

O abrigo geralmente aceita somente cães e gatos, mas, ao perceberem o carinho que Felix (cachorro) e Canela (cabra) têm um pelo outro, eles decidiram abrir uma exceção.

“O Wake County Animal Center acolhe uma grande variedade de cães, gatos, ratos e outros animais. Ainda assim, ver um vínculo tão forte entre uma cabra e um cachorro é realmente especial”, disse Cheryl Stallings, comissária do condado de Wake, ao portal Wake Country North Carolina.

Jennifer Federico, diretora do abrigo, ainda afirmou que o local não tem o hábito de misturar espécies em um mesmo ambiente. “Em muitos casos de amizade interespécies, as espécies, normalmente, não são vistas juntas e, às vezes, uma normalmente ataca a outra na natureza. Seja qual for o motivo dessa ligação, fica claro o que seria melhor para o bem deles: mantê-los juntos”.

As inscrições para adotar a dupla iriam se abrir a partir do dia 31 de março, caso não aparecesse uma pessoa antes disso interessada na dupla. Mas aconteceu.

Felix e Canela viverão em uma fazenda local no condado de Johnston, Carolina do Norte. O abrigo entrou em contato com um antigo conhecido que já havia trabalhado com eles anteriormente, e ele fez a ponte com uma família que tem muito espaço para cães e, ainda por cima, possui algumas cabras.

O Wake County Animal Center já havia trabalhado com essa família anteriormente, então todos concordaram que era a combinação perfeita. Agora essa linda história de amizade ganha um final feliz.