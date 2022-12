Na véspera do Ano Novo é comum as pessoas adotarem rituais ou usarem cores acreditando que aquilo contribui para que seus sonhos se tornem realidade. De acordo com a cromoterapia, conhecida também como a Terapia das Cores, as cores têm o poder de atrair vibrações específicas e para os mais supersticiosos, usar uma roupa nova ou uma cor específica, pode contribuir para um bom ano.

Ano Novo: saiba como atrair boas energias e qual cor usar para o romance, paz e dinheiro Foto: br.freepick.com

Leia também 7 pratos com bacalhau para a ceia de Ano Novo

Segundo a astróloga Yasmin Alves, 2023 será um ano regido pela Lua, o que representa as emoções. Ela explica que essa regência começa em março, quando começa o ano novo astrológico - mas que já podemos sentir sua energia a partir de dezembro deste ano. Ela também explica que será um “ano mais sensível, criativo e com uma forte tendência a mudanças”.

Para atrair boas energias em 2023, o indicado é usar cores que tenham conexão com a Lua através de roupas ou acessórios. As cores são: branco, azul e prata.

Yasmin também compartilhou um ritual para atrair boas energias na virada do ano.

“Em um ambiente calmo, escreva numa folha de papel todos os acontecimentos que proporcionou gratidão neste ano. Depois, em outra folha, escreva como planeja estar em dezembro de 2023 - e todos os acontecimentos que pretende viver durante esse período até o final do próximo ano. Procure mentalizar sua realidade em 2023, como você quer estar em relação a sua saúde, trabalho, amor, estudos e outros temas que forem importantes na sua realidade”, explica a astróloga.

Descubra quais as cores para usar no Ano Novo para atrair prosperidade, dinheiro, relacionamento amoroso, trabalho e paz.

Que cor usar no Ano Novo para atrair prosperidade?

As melhores cores para atrair prosperidade em 2023 são aquelas que representam a energia do Sol, como amarelo, laranja ou dourado. São cores para atrair prosperidade e sorte independente dos setores da sua vida onde você tem interesse em focar durante o ano que vem.

Que cor usar no Ano Novo para atrair prosperidade? Foto: br.freepik.com

Que cor usar no Ano Novo para atrair dinheiro?

As melhores cores para atrair dinheiro em 2023 são as cores do Sol, que são amarelo, laranja e dourado, e também os tons de verde.

Que cor usar no Ano Novo para atrair dinheiro? Foto: br.freepik.com

Que cor usar no Ano Novo para atrair um relacionamento amoroso?

Continua após a publicidade

Para atrair bons relacionamentos em 2023, o indicado é usar as cores de Vênus, como rosa ou vermelho.

Que cor usar no Ano Novo para atrair um relacionamento amoroso? Foto: br.freepik.com

Que cor usar no Ano Novo para atrair um novo trabalho?

As melhores cores para atrair coisas novas em 2023, não só no trabalho, mas na vida como um todo, são as cores de Marte, que são vermelho, vinho ou laranja.

Que cor usar no Ano Novo para atrair um novo trabalho? Foto: br.freepik.com

Que cor usar no Ano Novo para atrair paz?

As melhores opções para atrair paz em 2023 são as cores branco, prata e azul, que têm conexão com a Lua. Elas também são indicadas para estarem presentes no dia a dia.

Continua após a publicidade

Que cor usar no Ano Novo para atrair paz? Foto: br.freepik.com

Qual é a cor da Pantone em 2023?

A Pantone, principal empresa de cores no mundo, também revelou qual será a cor do ano que vem. Foi definido que a cor do ano da Pantone será o Viva Magenda 18-1750. Segundo a empresa, “é uma cor enraizada na natureza, descende da família dos tons vermelhos e vem expressando um novo vigor”.

Viva Magenta 18-1750 é a cor da Pantone em 2023 Foto: pantone.com.br

Ela [a cor] é “corajosa e destemida, uma cor pulsante, cuja exuberância impulsiona a celebração, alegria e otimismo, escrevendo assim uma nova narrativa”, define.