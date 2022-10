Antônio Fagundes relembra motivo de sua saída da TV Globo

Publicidade

Antônio Fagundes foi o convidado do podcast Quem Pode, Pod, nesta terça-feira, 25. Durante o episódio, o ator falou com as apresentadoras Gioh Ewbank e Fernanda Paes Leme sobre seu atual momento profissional, opiniões e vida pessoal, incluindo sua passagem de 44 anos pela TV Globo.

“Sempre tive um acordo com a Globo, durante esses 44 anos, de que eu não seria impedido de fazer teatro. Porque eu nunca parei de fazer teatro nos meus 56 anos de profissão, e eu não queria deixar de fazer teatro por estar fazendo televisão. Então, meu acordo com a Globo é que eu gravaria só nas folgas do teatro, ou seja, de segundas, terças e quartas. Eles cumpriram isso durante 44 anos. Quando quiseram mexer nessa cláusula, eu não aceitei”, conta Fagundes.

Ao ser questionado sobre sentir falta da TV, ele comenta que nunca deixou de fato as produções na telinha. A última foi a série Independências na TV Cultura.

Novos projetos à vista

Quando questionado por Fernanda sobre o mundo do streaming. Antônio disse estar pensando e desenvolvendo um projeto que não pode contar detalhes. Ainda comentou estar assistindo às série Euphoria e Santo.

Assista o episódio completo:

