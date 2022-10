Samantha Schmütz, Regina Casé e mais artistas prestam homenagem aos 44 anos de Paulo Gustavo

Publicidade

O humorista, Paulo Gustavo, foi uma das vítimas da Covid-19 e completaria seus 44 anos neste domingo, 30. Famosos como Samantha Schmutz, Regina Casé e Susana Garcia relembraram o amigo com fotos e legendas incentivando o voto.

Em post do Instagram a atriz Samantha Schmütz compartilha última mensagem recebida por Paulo. O texto cita o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

“Bolsonaro é um assassino. Mas também não quero me conectar com essa energia dele. O que ele está fazendo é assassinar o povo e rir”, diz Paulo na conversa exibida pela atriz.

Na legenda Samantha diz: “Por Paulo, por todos que perderam suas vidas por conta de um governo negacionista… votaremos no governo que acredita na ciência. Meu voto é Lula”.

Regina Casé também homenageou o amigo com uma publicação na rede, no post compartilha fotos em que aparece com Paulo em viagens, programas de TV e momentos em família.

“Eu vou com o coração na mão votar por ele e com ele. Para honrar sua memória!”, escreveu a atriz no Instagram, na noite deste sábado, 29.

A apresentadora Fernanda Gentil comentou a postagem: “Mais do que nunca, por ele”. E Déa Lúcia, mãe de Paulo, agradeceu a homenagem ao filho: “Obrigada, Regina. Te amo”.

O médico Thales Bretas, viúvo do artista, decidiu prestar sua homenagem ao ex-companheiro com fotos da família.

“Por isso, hoje, pelo PG, pelos meus filhos e pelo Brasil, voto no Lula 13 com esperança de um futuro melhor. E espero conseguir comemorar isso! Ter motivos de novo pra comemorar, nesse dia de hoje e depois de tudo que passamos, será muito importante, pois dias melhores hão de vir!”, completou na publicação.





Déa Lúcia, mãe de Paulo, repostou vários stories e um vídeo do filho, também deixando sua opinião política.

Dea Lucia

A cineasta Susana Garcia também relacionou a data em que o amigo faria aniversário com o segundo turno das eleições. “Eu estou indo agora votar. Vou votar pensando em você. Vou votar pensando nos seus filhos, nos meus filhos e na esperança de que o Brasil volte a ser um país conhecido pelo seu povo alegre, solidário e amoroso”, disse ela.

O último projeto assinado pelo ator Paulo Gustavo antes da sua morte, em maio de 2021, teve a data de lançamento e cartaz divulgados pelo Prime Video. O documentário Filho da Mãe, Original Amazon, tem previsão de estreia marcada para 16 de dezembro.