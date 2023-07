Australiano resgatado do mar doa cachorro com quem dividiu barco à deriva por 3 meses

Três meses. Esse foi o tempo que o australiano Timothy Shaddock e sua cadela, Bella, passaram à deriva no Pacífico. Agora, Shaddock decidiu deixar sua fiel companheira.

Em abril, o descrito “marinheiro experiente” e seu animal saíram da cidade de La Paz, México, rumo à Polinésia Francesa, até que uma tempestade causou avarias em seu catamarã. Sem recursos para cozinhar, a dupla sobreviveu à base de peixe cru e água da chuva por meses, até serem encontrados pelo barco de pesca de atum “Maria Delia” – a cerca de 1.930 km da terra.

Shaddock e sua cachorra Bella após o resgate, na embarcação Maria Delia Foto: Grupomar/Atun Tuny via AP

Na terça, 18, Shaddock e Bella finalmente desembarcaram no porto mexicano de Manzanillo.

Ao chegar, o australiano rasgou elogios à sua companheira. “É um animal incrível, agradeço que esteja vivo, é muito mais corajoso do que eu”.

Bella, cadela que acompanhou Timothy Shaddock em seu barco, ao ser resgatada Foto: Grupomar/Atun Tuny via AP

“Bella meio que me encontrou no meio do México. Ela é mexicana. Ela é o espírito do centro do país e não me deixou ir. Tentei encontrar um lar para ela três vezes e ela continuou me seguindo até a água”, contou.

Ainda assim, Shaddock optou por deixar a cadela. Segundo Antonio Guerra, diretor da empresa proprietária do atuneiro que realizou o resgate, Timothy entregou a cachorra ao capitão do barco que salvou a sua vida. Bella não deixou o barco até que o australiano partisse.

Tripulação do barco mexicano "Maria Delia" posa com Bella, cadela resgatada à deriva Foto: AP / AP

O marinheiro pretende voltar em breve para a Austrália e disse estar ansioso para rever sua família.