Bailarinos do American Ballet Theatre fazem coreografia do ‘Tubarão Te Amo’; assista

A dancinha da música Tubarão Te Amo, que viralizou no TikTok no último mês, chegou até à American Ballet Theatre, uma das companhias de balé mais famosas do mundo.

Nos bastidores do tradicional espetáculo Quebra-Nozes, que está em cartaz em Nova York, nos Estados Unidos, bailarinos caracterizados como os camundongos da história publicaram um vídeo fazendo a coreografia que ‘bombou’ nas redes.

A postagem foi feita no último domingo, 18, na conta oficial da companhia de dança e já tem mais de 2 milhões de visualizações. “O vencedor leva o queijo, o perdedor cai na ratoeira”, diz a legenda.

A frase faz referência não só aos camundongos do espetáculo, que fazem parte do exército do Rei dos Camundongos, antagonista da trama, mas também às batalhas de dança no Brasil ao som do hit viral, que potencializaram o sucesso no TikTok.

A música Tubarão Te Amo foi criada pelo DJ LK da Escócia, com a participação de Ryan SP, MC Daniel, MC RF, MC Jhenny e Tchakabum. Atualmente, ela ocupa o 39º lugar no Top 50 músicas virais do Spotify Global e o 11º lugar entre as mais ouvidas do Brasil.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais