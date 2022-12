Batekoo estreia festival em SP com Ludmilla e Karol Conká no line-up; veja preços dos ingressos

O Batekoo Festival inaugura sua primeira edição com Ludmilla e Karol Conká no line-up. O evento celebra a cultura negra e periférica na Neo Química Arena, em São Paulo, no sábado, 10.

Com moda, música, gastronomia e educação, o festival conta com 12 horas de entretenimento para discutir questões de raça, cultura, gênero, sexualidade e classe.

Além das cantoras Ludmilla e Karol Conká, apresentações de Afro B, Rennan da Penha, Deize Tigrona, Fat Family, Dj Cleiton Rasta, Escola de Samba Vai-Vai estão confirmadas no evento.

A assessoria do evento confirmou ao Estadão o line-up completo e oficial. Veja:

Batekoo estreia festival em São Paulo neste sábado, 10 Foto: Batekoo

Pensando em inclusão, o festival disponibiliza entradas gratuitas para pessoas do continente africano que residem no Brasil. Caso se encaixe no perfil, basta preencher este formulário com seus dados.

Os valores variam entre R$ 140 e R$ 280 para o público geral. Os tickets podem ser adquiridos neste site.

Este é o primeiro festival da plataforma Batekoo, que produz festas, capacita pessoas negras e LGBT+ no mercado de trabalho e funciona como um selo musical. O Grupo MAP faz a co-realização do evento.