Bolsa de R$ 42 mil: menina de 16 anos viraliza após contar para pai quanto custam seus itens de luxo

Com 613 mil seguidores, a influenciadora Júlia Rissato, 16, mostra vários lados da sua vida luxuosa no TikTok. Mas na última semana, um desses vídeos viralizou: nele, Júlia pedia ao seu pai para adivinhar o valor de roupas e acessórios.

“Dia de shopping para mim é a melhor coisa, porque ele dá o cartão e some”, começa a influenciadora. “E eu sumo para o outro lado”.

Influenciadora Júlia Rissato questiona pai sobre preços de itens de luxo Foto: Reprodução de vídeo/TikTok/@ju.rissato

Em seguida, Júlia mostra uma sandália para o pai e questiona o preço. Ele adivinha mil reais, o que a filha acha engraçado. “Pode chutar alto”, sugere ela. Após algumas tentativas erradas, a menina revela que o calçado custou 15 mil reais, o que causa espanto ao familiar.

O segundo item mostrado é uma bolsa da Chanel, cujo preço o pai também não acerta. Segundo Júlia, o acessório custou R$ 42 mil – pagos do bolso dele. “Você não olha a fatura do cartão?”, questiona a filha. “Geralmente não, para não passar raiva”, ele responde.

Originalmente publicado no TikTok, o conteúdo gerou bastante repercussão ao ser repostado no Twitter. “Coitado do pai”, opinou um internautas. Veja o vídeo: