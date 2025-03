‘Brain flossing’: O que é a nova tendência do TikTok para ‘limpar’ a mente

Atire a primeira pedra quem nunca se percebeu intrigado com alguma trend do TikTok. As ‘tendências’ que repercutem na rede social aparecem aos montes, e são particularmente curiosas quando envolvem práticas de bem-estar. Afinal, quem não quer aprender truques para ter uma vida melhor? A nova moda por lá é o chamado Brain Flossing, que pode ser traduzido como “fio dental cerebral” para o português.

O termo surgiu da ideia de que, da mesma forma que o fio dental deixa a boca limpa e com sensação de frescor, um fio dental figurativo poderia ser usado no cérebro para criar o efeito de relaxamento. Esse mecanismo também recebe o apelido de brain massage, massagem cerebral.

'Brain flossing': trend do TikTok está popularizando o som de estímulo bilateral como ferramenta para promover mais bem-estar no dia a dia. Foto: Pichsakul /adobe.stock

PUBLICIDADE Como? É menos complicado do que parece: basta escutar músicas que promovem a chamada estimulação bilateral. Esse som vai de um lado para o outro do ouvido, simulando um efeito de fio dental deslizando entre os dois lados do cérebro. Também batizado de 8D, é um tipo de música que promove uma sensação de espaço expandido no órgão. Na rede social, já foram publicados quase 50 milhões de vídeos em que os usuários falam sobre o Brain Flossing ou compartilham melodias seguindo a proposta. O vídeo abaixo, por exemplo, compartilhado por um perfil do TikTok, ultrapassou 30 mil likes.

Uma trend do TikTok certamente não irá tratar ansiedade, estresse ou transtorno do déficit de atenção (TDAH), que em muitos casos demandam acompanhamento médico, mas pode promover alguma sensação de relaxamento e foco. É possível encontrar músicas bilateriais por lá ou no YouTube, para escutar com fones de ouvido ou com o celular na posição horizontal, de frente para o usuário.

O que é estimulação bilateral

Fato é que a estimulação bilateral não se trata de uma invenção do TikTok. A trend está apenas popularizando uma técnica já usada de forma similar na terapia EDMR (sigla em inglês), que trabalha com dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. É um tratamento que objetiva aliviar o sofrimento relacionado a memórias traumáticas.

A EDMR foi desenvolvida pela psicóloga americana Francine Shapiro em 1987, que primeiro testou a prática em si mesma para depois experimentar em pacientes. Hoje, é bastante utilizada em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), sendo reconhecida e recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2013.

Porém, não há consenso entre a comunidade médica, já que as evidências encontradas em pesquisas ainda são pouco robustas e não confirmam os resultados da EDMR no longo prazo. Saiba mais sobre a EDMR nesta reportagem.