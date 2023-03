Britânico come ovo de Páscoa premiado sem saber e perde R$ 56 mil; entenda

Um homem comeu um ovo de Páscoa premiado no valor de R$ 56 mil sem saber. O britânico Adam Davis estava dentro de uma van quando começou a gravar um vídeo. De repente, ele pega o chocolate e come. No entanto, o ovo poderia dar uma boa quantia a ele.

O youtuber só percebeu quando foi alertado por amigos que viram o vídeo e descobriram que aquele era o “ovo da sorte” do britânico. Veja no vídeo abaixo.

A distribuição de ovos de Páscoa foi realizada pela empresa Cadbury, que distribuiu cerca de 280 ovos em lojas do Reino Unido. O objetivo era que, cada cliente que encontrasse o chocolate premiado, ligasse para um número na embalagem do produto.

Davis publicou um vídeo em que fala sobre o episódio e afirma não ter visto problema em comer o chocolate premiado, porque “estava com fome” e não sabia que existia a competição. “Não me sinto mal por ter comido. Quem mais pode dizer que comeu 10 mil euros em 30 segundos?”, disse o britânico. “O dinheiro vem e vai, mas a história de um fracasso épico dura a vida inteira.”