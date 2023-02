Cachorras caramelo invadem missa, divertem fiéis e são adotadas pelo padre; veja

Fiéis da Paróquia Santa Rita, em Juiz de Fora, Minas Gerais, foram surpreendidos durante uma missa. Conforme um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana, duas cachorras caramelo invadiram a igreja e não passaram despercebidas.

Enquanto o padre Pierre Maurício ministrava a palavra, a dupla subiu ao altar brincando e o rodeou. Bem-humorado, o sacerdote declarou: “Eles não foram batizados ainda, não é possível”. Na sequência, ele tentou ignorar a presença das cachorras, mas até os fiéis se renderam aos risos com a situação.

Após a repercussão do vídeo, a protetora dos animais e vereadora de Juiz de Fora Kátia Franco anunciou que as cachorras foram encontradas e serão castradas. Além disso, ganharam um tutor: o padre Pierre Maurício.

No Instagram, o sacerdote anunciou a adoção da dupla e compartilhou uma série de imagens com as novas companheiras. Agora, ele usa a rede social para pedir ajuda para a escolha dos nomes.