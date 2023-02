Cachorro dorme em palco durante show de Marina Sena; veja

Um cachorro foi flagrado dormindo durante o show de Marina Sena em Recife, Pernambuco. Nas redes sociais, a cena chamou a atenção.

No vídeo, é possível ver o animal dormir tranquilamente no palco enquanto a cantora faz sua apresentação. Ela chegou a fazer uma publicação em seu perfil no Twitter. “A estrela do meu show foi esse dog, sério mesmo”, brincou.

a estrela do meu show foi esse dog sério mesmo hahahahahah pic.twitter.com/oRAet5d5Pt — Marina Sena (@amarinasena) February 20, 2023

Na rede social, o vídeo viralizou e rendeu comentários. “Ainda estou passada com o cachorrinho dormindo muito tranquilo no palco do show de Marina Sena. O Carnaval do Recife é diferenciado!”, escreveu um perfil. “Carnaval de Recife e show de Marina Sena em praça pública com um doguinho deitado no palco porque o espaço é dele o ano todo. Por que essa semana não seria?”, brincou outro

Ainda to passada com o cachorrinho dormindo muito tranquilo no palco do show de Marina Sena. O Carnaval do Recife é diferenciado! 🤣❤️ pic.twitter.com/ZfmlVm3Y8j — Thati Lucena (@thatilucena) February 20, 2023