Cachorro ‘faz pedido’ de ração por mensagem e surpreende delivery; veja vídeo

Uma pet shop de Pernambuco foi surpreendida com a simpatia do cachorrinho Apolo, que fez seu próprio pedido de ração pelo Whatsapp. O vídeo da conversa entre o vira-lata e a JR Rações viralizou no Tiktok.

Na verdade, o animalzinho teve a ajuda de sua tutora, Adriele, mas a abordagem nas mensagens para o pedido encantou não só os internautas como também a atendente. No vídeo, Apolo pede:

“Por favor, 3kg dessa deliciosa aqui (tem que ser premium viu?)”. A atende, imediatamente, reagiu às fotos do cãozinho a espera de sua ração.

“Que alegria agora receber essas fotos”. Após compartilhar fotos do cachorro esperando a entrega, a tutora enviou um registro de Apolo feliz com a refeição:

“Chegou! Aubrigado. Meu potinho está cheio de novo”. A atendente respondeu: “A trajetória do pedido hoje foi sensacional. Pense numa criatividade”.

Apolo tem cinco anos de idade e é uma mistura entre pitbull e vira-lata. No Tiktok, seu perfil @apolojosedog possui mais de 290 mil curtidas nos vídeos.