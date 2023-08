Cachorro ‘perdido’ é flagrado pegando o metrô sozinho na Austrália; veja vídeo

Um cachorro da raça golden retriever foi flagrado pegando o metrô sozinho na cidade de Melbourne, na Austrália. As câmeras de segurança do local registraram o animal embarcando no trem e depois sendo retirada por uma passageira, que o entregou a um funcionário da estação.

O cãozinho, chamado Storm, é originalmente de Sydney e estava de férias com a família na cidade. Ele conseguiu escapar do quintal da casa onde seus tutores estavam hospedados e resolveu “se aventurar” para mais longe.

Storm foi até a estação de Hoppers Crossing, onde embarcou sozinho no trem. O cachorro só desceu do veículo cerca de treze estações depois, na Flinders Street Station, onde foi amparado por uma passageira e um funcionário. Veja:

De acordo com a emissora local ABC Melbourne, o animal foi levado a um abrigo para cachorros perdidos e, eventualmente, conseguiu se reunir com a sua família.

O perfil oficial do metrô de Melbourne no Facebook escreveu que Storm recebeu um “tratamento de realeza” após ser encontrado pela equipe, que “o levou em um passeio pelos bastidores e ao longo de Southbank antes de se reunir com sua família”.

Veja as imagens que foram divulgadas pela equipe:

O cachorro Storm, que foi flagrado pegando o metrô sozinho em Melbourne, na Austrália. Foto: Reprodução/Facebook/Metro Trains Melbourne