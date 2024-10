Cachorro sobe ao topo de pirâmide no Egito e vídeo viraliza; assista

THE WASHINGTON POST - Um cachorro egípcio ganhou fama viral depois de ser filmado brincando no topo de uma das pirâmides de Gizé, avistado por um grupo de parapentes. Marshall Mosher, um dos parapentes, disse que sobrevoou as pirâmides várias vezes, mas foi a primeira vez que avistou um cachorro no cume, a centenas de metros do solo.

Nós realmente não sabíamos o que era no início – essa coisa correndo para frente e para trás no topo", disse ele ao The Washington Post. "Foi hilário e inesperado." Ele frequentemente via cachorros perdidos tomando sol perto da base da estrutura, a Pirâmide de Quéfren. "Se eu fosse um cachorro de rua no Cairo, também gostaria de escalar as pirâmides e ter a melhor vista do Egito que um cachorro pode ter", acrescentou.

O youtuber Marshall Mosher, que grava vídeos de parapente, fez imagens do topo das pirâmides do Egito e também de um cachorrinho que passava nas proximidades da região. Foto: Frames do vídeo There’s a dog on top of the Great Pyramids of Giza! | @Marshall Mosher via YouTube

Os usuários das redes sociais se apaixonaram pelo animal aventureiro, pois os vídeos feitos pelos participantes do evento acumularam mais de 1 milhão de visualizações.

“Cachorro: ‘Bem, isso está fora da lista de desejos’”, brincou um comentarista do YouTube. Os usuários do Instagram especularam que poderia ter sido o antigo deus Anúbis, um guia para o submundo com cabeça canina.

Outra pessoa escreveu no X que “Os animais são criaturas tão simples, mas profundas.” O cachorro estava latindo, disse Mosher, embora pensasse que o objeto de seu interesse pudesse ter sido o grupo de parapente.

“Sempre foi incrível sobrevoar as pirâmides e ver algo assim do céu, mas definitivamente nunca vimos o que vimos na segunda-feira”, disse ele, acrescentando que o cachorro parecia estar “ vivendo o melhor de sua vida”.

Posteriormente, outra empresa de turismo filmou um cachorro que se parecia com o primeiro que desceu da pirâmide. Quando Mosher e a equipe completaram um segundo vôo sobre as pirâmides na terça-feira, o cachorro não estava mais visível, disse ele. O momento foi capturado em imagens GoPro pelos participantes de um evento organizado pela empresa de turismo de esportes aéreos Sky One Egypt, no qual pilotos de parapente sobrevoam os marcos do país.