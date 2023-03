Cadela aparece ‘cantando’ Maria Bethânia em vídeo e cantora compartilha; assista

Neste domingo, 19, a cantora Maria Bethânia divertiu os seguidores ao compartilhar o vídeo de uma cadelinha “cantando” ao som de canção Iluminada, lançada por ela em 1996.

No registro, a cadela Cacau aparece na porta de um carro ao lado da tutora, a estudante de jornalismo Luana Viana, de 21 anos. Com a música ao fundo, a cachorrinha começa a uivar sempre que a voz da cantora volta a cantar.

“Ainda sobre... os fãs”, escreveu Maria Bethânia na publicação. Nos comentários, fãs também reagiram à fofura. “Como se explica essa conexão? Só a Beth, mesmo”, disse uma internauta.

A cadelinha Cacau, que atualmente tem dois anos, foi adotada por Luana com apenas quatro meses em uma ONG de Brasília, no Distrito Federal, onde as duas moram.

“Eu tenho uma série de vídeo da Cacau ‘cantando’ junto com a Maria Bethânia”, contou Luana ao Estadão. A estudante é muito fã da cantora e, inclusive, tem duas tatuagens em homenagem à artista.

“Eu escuto muita música, e nenhum artista que eu consumo gera esse efeito. Mas a Maria Bethânia, toda vez que toca, a Cacau começa a cantar junto. Isso começou quando ela estava com uns oito meses ou um ano, na entrada da novela Pantanal”, revelou.

De acordo com Luana, assim que a abertura da novela - cantada por Maria Bethânia e Almir Sater - começava, a cadelinha logo ficava atenta e ia para a frente da televisão. Desde então, toda vez que uma música da cantora toca, ela começa a uivar.

Fã de Maria Bethânia, a estudante Luana Viana adotou a cadela Cacau com quatro meses. Foto: Luana Viana/Arquivo pessoal

O vídeo de Cacau que chegou até Bethânia foi publicado, inicialmente, nos stories da estudante. No sábado, 18, a equipe da artista repostou a publicação, e já no domingo, 19, a própria cantora compartilhou no feed.

“Eu fiquei surpresa quando vi a postagem e muito feliz, porque, como fã, ver que minha cachorra, que é um dos seres que eu mais amo no mundo, parou o Instagram da Maria Bethânia, que é minha ídola (...) fiquei realizada”, disse Luana.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais





