Calor extremo no Brasil vira memes e ‘gambiarras’: ‘Medidas drásticas’; veja

Com a onda de calor que tomou conta do País, brasileiros vêm sofrendo com a sensação térmica – que ultrapassou 40 °C em algumas cidades. Apesar das temperaturas desagradáveis, as pessoas não deixaram de ter bom humor.

Para alguns brasileiros, foi necessário fazer a famosa “gambiarra” e improvisar formas de suportar o clima. Veja os memes e as gambiarras do calor extremo: