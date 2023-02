Carnaval 2023: Luísa Sonza, Pabllo Vittar e mais; veja agenda de blocos das cantoras pop

Para os foliões paulistas que preferem os blocos de rua aos desfiles das escolas de samba, a lista de eventos é grande e pode ser conferida neste link.

No entanto, caso você queira festejar ao som de sua cantora preferida, separamos uma lista de blocos de cantoras pop.

Anitta fará sua última apresentação do Ensaios da Anitta neste sábado, 11. O evento fechado, no entanto, já está esgotado. Além disso, vale ressaltar que Ludmilla só anunciou seu bloco, Fervo da Lud, no Rio de Janeiro, no dia 21.

Confira a programação completa dos blocos de carnaval das cantoras pop:

Pocah- Bloco da Pocah (11/2)

A cantora Pocah Foto: Ernna Costa

Neste sábado, 11, a partir das 10h da manhã, Pocah estará na zona norte de São Paulo. O Bloco da Pocah acontece no Tucuruvi e a concentração será na Avenida Luis Dumont Villares, 1501.

Luísa Sonza- Bloco Modo Surto (12/2)

A cantora Luísa Sonza Foto: Rafael Strabelli

A partir das 13h, na Rua Laguna, em Santo Amaro, São Paulo, Luísa Sonza comanda o Bloco Modo Surto neste domingo, 12. Em cima do trio, a cantora vai receber os convidados Jovem Dionísio, Melody, Gabriel do Borel, Vivi, MC Dricka e Pepita e ainda terá um set list exclusivo para o período carnavalesco.

Lexa- Bloco da Lexa (12/2)

Bloco na Lexa, neste ano, no Rio de Janeiro Foto: Pedro Kirilos / ESTADÃO

Neste mesmo dia, a partir das 12h, Lexa irá se apresentar em cima do trio também. A cantora estará na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. A concentração acontece na numeração 230 desta mesma avenida.

Gloria Groove- Bloco das Gloriosas (18/2)

A cantora Gloria Groove Foto: Rodolfo Magalhães

O hit Gloriosa, da cantora e drag queen Gloria Groove, virou um bloco de Carnaval, lançado na festa Gambiarra em 2018. Neste ano, o bloco acontece no dia 18 de fevereiro, a partir das 14h em Pinheiros. A concentração será Av. Faria Lima, 4150.

Pabllo Vittar- Bloco da Pabllo (19/2)

A cantora Pabllo Vittar Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão

Pabllo Vittar anunciou que irá agitar as ruas de São Paulo no dia 19 de fevereiro. O evento acontece no Parque do Ibirapuera, a partir das 13h. A concentração será Av. Pedro Álvares Cabral.