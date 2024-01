Casal devolve cobertor de hotel após 30 anos: ‘Éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos’

Um casal devolveu um cobertor do Hotel Fraiburgo, em Santa Catarina, após 30 anos do furto. Na conta do Instagram, a equipe da hospedagem disse que um senhor deixou a manta e uma carta na recepção na quarta-feira, 3, e foi embora.

A carta dizia que o casal fazia a entrega com “grande alegria e alívio, mas, ao mesmo tempo, envergonhado e arrependido” pela demora de 30 anos e 5 meses para a devolução. Os dois ainda disseram que foram muito bem atendidos na época.

Casal devolve cobertor a hotel após 30 anos de furto Foto: Reprodução/Instagram/@hotelfraiburgo

“Fui muito bem atendido neste hotel na época, julho de 1993, e ao fazer o check out, eu levei de forma leviana para que eu e minha namorada na época pudéssemos dormir no carro e continuar nossa viagem pelo Brasil. Foi uma aventura que realizamos. Éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos. Mas com muita vontade de conquistar novos lugares. Muito arrependido pelo dano causado. Peço perdão”, completaram.

A administração do hotel gostou da história. “O que se leva dessa vida, é vida que se leva! Somos honrados por de alguma maneira fazer parte dessa história e felizes pelo propósito que se cumpriu”, responderam.

Veja a publicação completa: