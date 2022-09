Casal tinge cachoeira de azul para chá revelação e recebe críticas; veja

Um chá revelação chamou a atenção nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, já que o casal responsável pelo evento resolveu tingir as águas de uma cachoeira de azul para descobrir o sexo do bebê.

O caso aconteceu neste domingo, 25, em um trecho do rio Queima-Pé, que fica no município de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Vídeos do momento em que coloração azul desce pela corredeira teriam sido publicados por pessoas presentes no local e deletados em seguida, mas passaram a circular na internet.

Ao Estadão, a Prefeitura de Tangará da Serra confirmou o caso e informou que uma equipe da Secretária de Meio Ambiente está no local para fazer um levantamento. O Secretário deve realizar um pronunciamento ainda nesta segunda.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022

Nas redes sociais, internautas comentaram o caso e criticaram a maneira como o casal escolheu revelar que teria um menino.

“É sério que acharam uma boa ideia colocar corante em uma cachoeira? Tantas maneiras de fazer um chá revelação e conseguiram escolher justo uma com impacto ambiental”, escreveu a youtuber Vane Costa.

É sério que acharam uma boa ideia colocar corante numa cachoeira?!

Tantas maneiras de fazer um chá revelação e conseguiram escolher justo uma com impacto ambiental. pic.twitter.com/YePJ0lPhhQ — A Eng. Florestal do YouTube 🌳 (@vanecosta10) September 26, 2022

“Hoje a minha cota de ver coisas absurdas acabou com o vídeo do chá revelação deixando a água da cachoeira azul com substâncias químicas”, comentou outra usuária. Alguns internautas chegaram a apontar que o casal poderia ser indiciado por crime ambiental.

hoje a minha cota de ver coisas absurdas acabou com o vídeo do chá revelação deixando a água da cachoeira azul com substâncias químicas — euduarda (@horanadando) September 26, 2022

Cometer um crime ambiental, por um chá revelação, eu tô sem xingamento pra isso aqui: pic.twitter.com/H0kRM2Xbfw — fernandabicicletas (@fefissima) September 26, 2022