Cavalo morre durante gravações de ‘Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’, da Amazon Prime

Durante gravações da segunda temporadora de Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, do streaming Amazon Prime Video, um cavalo morreu. Segundo informações de um porta-voz da Amazon Studios, o animal morreu no dia 21 de março, no período da manhã, “estava sendo exercitado antes dos ensaios”. As informações são do Entertainment Weekly, que ainda divulgou que foi feita uma “necrópsia independente” e constatou que o cavalo morreu devido a insuficiência cardíaca.

“O incidente ocorreu pela manhã, enquanto o cavalo estava sendo exercitado antes dos ensaios. O treinador não estava preparado e as filmagens ainda não haviam começado. Um veterinário e um representante da American Humane Association estavam presentes no momento”, diz a nota enviada pela Amazon Studios.

Em entrevista ao portal Variety, Lisa Lange, vice-presidente sênior da ONG People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), em português, (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) disse que a indústria pode usar outras formas de gravar essas cenas.

“Parece que viver no subsolo com os orcs é normal para os produtores de Os Anéis de Poder, porque eles têm a opção de usar CGI, equipamentos mecânicos e outros métodos humanos que não levariam cavalos vulneráveis à morte”, enfatizou.

Lisa ainda afirmou que os produtores da série devem ser convocados para não usar animais de verdade durante as gravações. “A Peta está convocando os criadores do programa – e todos os outros produtores – para uma missão: não usar cavalos de verdade na série. Se eles não podem evitar a exploração de animais para sua arte, devem encontrar um novo meio, porque ninguém quer ver um derivado para a TV com o tema tormento”.

A ONG ainda fez uma publicação nas redes sociais falando sobre o incidente e pedindo para que as produções parem de usar cavalos de verdade.

