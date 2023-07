Centro de São Paulo terá evento gratuito de k-pop neste sábado; saiba como garantir o ingresso

Fenômeno nas redes sociais, o k-pop vai agora tomar o centro de São Paulo. No próximo sábado, 22, o Pátio Metrô São Bento recebe fãs deste gênero musical para um evento gratuito. A celebração, com tema Colors, ocorrerá na Praça da Colmeia.

Entre as atrações estão apresentações de grupos de dança locais no K-Pop Stage e o Random Play Dance, um desafio comum em eventos de k-pop. Durante o Random Play Dance, sucessos do gênero são reproduzidos e todos os fãs são convidados a entrar na pista e mostrar suas habilidades de dança.

O evento é produzido pelo K-Fest & K-Encounter e a participação é gratuita, com vagas limitadas. Para participar é preciso garantir o seu ingresso por meio do site.

Evento de K-Pop ocorre no centro de São Paulo no sábado, 22. Foto: Pátio Metrô São Bento/ Divulgação

K-pop

O k-Pop surgiu na Coreia do Sul e é uma mistura de estilos musicais, frases em inglês, roupas com muitas cores e ousadia nas coreografias. No Brasil, de acordo com o Centro Cultural Coreano no Brasil, a estimativa é que existam pelo menos 400 mil fãs desse gênero.

Serviço:

Data: 22/7, a partir das 13 horas

Local: Praça da Colmeia, dentro da estação São Bento do metrô, no centro de São Paulo

Ingressos: kfest.com.br/colors.

Preço: Grátis

Realização: Pátio Metrô São Bento