Chihuahua de 23 anos recebe título de cachorro mais velho do mundo; conheça Spike

Um chihuahua de 23 anos chamado Spike recebeu o título de cachorro mais velho do mundo pelo Guinness, o Livro dos Recordes. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 19.

O animal vive em Ohio, nos Estados Unidos, e foi adotado quando já tinha 10 anos, depois de ser encontrado por uma família no estacionamento de um mercado.

“Ele havia sido raspado nas costas, tinha manchas de sangue em volta do pescoço por conta de uma corrente ou corda e parecia bastante abatido”, contou Rita Kimball, tutora de Spike, ao Guinness.

Segundo a publicação, ela estava assistindo a um episódio do talk-show The Tonight Show Com Jimmy Fallon quando viu a notícia de que Pebbles, uma cadela fox terrier que até então era considerada o cachorro mais velho do mundo, havia morrido.

Rita percebeu que Spike era ainda mais velho que a cadela, que morreu com 22 anos, e decidiu enviar um formulário ao Guinness contestando o recorde.

Rita revelou que Spike é “pequeno e amigável”, mas que, por ser cego e ter a audição ruim, “fica irritado às vezes e só quer ficar sozinho”.

“Em geral, porém, ele é ótimo com os meus netos e nunca mordeu um estranho. Seu rabinho ainda abana quando as pessoas falam com ele”, completou.

A tutora ainda contou que o cachorro geralmente acorda entre 7h e 7h30 e que, nos finais de semana, costuma caminhar ao lado dela pela propriedade rural em que vivem.

“Ele visita os animais do celeiro: vacas, cavalos e gatos de celeiro. Se estiver em um bom dia, ele persegue um gato ou dois”. Depois da caminhada, o animal costuma descansar na varanda e tomar sol.

“A maior parte da nossa família sabia que Spike era velho, mas não sabiam que ele tinha chance de ser o mais velho do mundo. Agora que ele é recordista, eles o veem como uma celebridade”, brincou Rita.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais