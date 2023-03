Coldplay faz premiação de ingressos para seus shows no Brasil; veja como participar

O Coldplay chega ao Brasil nesta semana para iniciar a turnê do álbum Music of the Spheres, com show nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, no Paraná, a partir de sexta, 10. As concorridas apresentações esgotaram as vendas de ingressos em poucos minutos em 2022. No entanto, ainda há esperança para aqueles que não conseguiram garantir seu lugar, pois a banda irá doar algumas entradas.

Em parceria com a Embaixada Britânica no Brasil e a greentech Tembici, a banda realiza uma ação online para premiar vencedores com ingressos para shows no Brasil. Os participantes selecionados terão acesso à Energy Zone, que permite que a energia dos fãs seja convertida em energia para o show, por meio de pistas de dança cinéticas e pedalando bicicletas.

Coldplay se apresenta neste mês nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro de Curitiba, Paraná Foto: JF DIORIO /ESTADÃO

A Embaixada Britânica no Brasil destaca que a iniciativa foi pensada para estar alinhada à política de sustentabilidade da banda, que desde a última turnê entre 2016 e 2017, tem tentado desenvolver shows com menos impactos ambientais, a fim de reduzir 50% das emissões de CO2 (dióxido de carbono) em seus shows.

Como participar

Coldplay segue política de sustentabilidade Foto: REUTERS/Mark Makela

Para concorrer ao ingresso, é preciso participar da ação, com inscrições abertas até o dia 9 de março. Os interessados devem baixar o aplicativo do Coldplay para calcular a pegada de carbono do seu trajeto até o show e gravar um vídeo contando como vão neutralizar as emissões geradas durante o deslocamento para a apresentação.

Com base nos critérios de originalidade e conexão com o tema de sustentabilidade, pautas no vídeo, os times da Embaixada Britânica e da Tembici irão selecionar os vencedores.

Os escolhidos terão como missão filmar o percurso até o show da banda e mostrar como colocaram em prática a proposta do vídeo de inscrição. Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no site do governo britânico.