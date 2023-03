Coldplay: São Paulo é a cidade que menos devolveu pulseiras do show até agora; entenda

São Paulo é a cidade da América Latina que menos devolveu as famosas pulseiras do show do Coldplay até o momento. O ranking foi divulgado no telão do Estádio do Morumbi pela própria organização na última segunda-feira, 13.

As apresentações da banda são marcados pelas acessórios de LED que iluminam a plateia e criam um shows de luzes que acompanham as músicas. Contudo, elas devem ser devolvidas ao final do evento, pois são reutilizadas ou recicladas pelo grupo.

De acordo com os dados exibidos no painel, 79% do público paulistano devolveu as pulseiras, ficando atrás das cidades de Bogotá, na Colômbia (85%), Santiago, no Chile (86%) e da campeã do ranking, Buenos Aires, na Argentina (94%).

Os registros do ranking exibido no telão estão circulando nas redes sociais e o tópico ficou em alta no Twitter nesta terça-feira, 14.

Internautas comentarem a importância de reciclar o material e como isso está associada à mensagem de preservação do meio ambiente propagada pelo Coldplay.

Além disso, alguns usuários brincaram com o fato de que a Argentina está ganhando do Brasil no ranking, fazendo alusão à rivalidade entre os países.

Por outro lado, a causa não foi apoiada por algumas pessoas, que apontaram que há causas mais importantes a serem discutidas. Confira a repercussão:

Opa galerinha… Vamos fazer a coisa certa? Devolvendo a pulseira você ajuda a banda a fazer uma turnê mais sustentável, diminuindo os resíduos. A banda diminui a produção das pulseiras em 80%, para haver a reutilização delas em vários shows! E além disso… estamos perdendo para a… https://t.co/dlFSbmxCI6 pic.twitter.com/z9TFeyIblb — Forum Coldplay | MOTSWT ꩜🇧🇷 (@forumcoldplay) March 13, 2023

Devolver a pulseira do Coldplay só pra ganhar da Argentina — ‎۞ Matheus ‎۞ (@MathFuriani) March 14, 2023

Bora aumentar esse ranking Brasil? 💪



A devolução das pulseiras faz parte da política sustentável que o Coldplay tanto prega nessa turnê, além do mais, o planeta agradece. Partiu fazer a nossa parte?♻️#ColdplaySaoPaulo pic.twitter.com/wtriB4QLzo — Portal Coldplay ⌾ (@Portal_Coldplay) March 13, 2023

então a briga do dia é pelas pulseiras do coldplay e saber se quem devolveu está poluindo mais ou menos que o jatinho do chris martin pic.twitter.com/YNwYVREeVS — loole (@zinlui) March 14, 2023

o coldplay ta fznd uma taxa de reciclagem de pulseiras, no chile devolveram 86% e na argentina 94% ai meus pais ontem falando q foram devolver e n tinha quase nenhuma na caixa meu deus o brasil vai sair c 40% ctz 😭 vamos passar vergonha pic.twitter.com/Jqtk6jT1n7 — Ana (@stuckmwndes) March 12, 2023

Mais uma vez reforçando: AS PULSEIRAS NÃO SÃO PRA LEVAR PRA CASA. Busquem saber sobre a política sustentável que o Coldplay prega nessa turnê antes de fazer isso. https://t.co/OHYthEw4nb — Portal Coldplay ⌾ (@Portal_Coldplay) March 14, 2023

gente nao só pelas pulseiras mas é tipo assim: BORA GANHAR DA ARGENTINA PORRA https://t.co/ihKo6tmHQ7 — may *✧ GRATIDÃO (@prfctme) March 13, 2023

O problema do Brasil é o Brasileiro…



E o Brasil é PRIMEIRO LUGAR em roubar as pulseiras do show do Coldplay.



Parabéns por mais essa conquista. pic.twitter.com/ftqRZ2GXY3 — brunaofederal (@brunaofederal) March 14, 2023

hoje no tribunal de pequeníssimas causas: pulseiras do show do coldplay — luquinhas (@luquinha) March 14, 2023





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais