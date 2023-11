Comissário de bordo ameaça expulsar cantora gospel que não parava de cantar em voo; veja vídeo

Comissário de bordo ameaçou expulsar a cantora gospel Bobbi Storm de um voo da companhia aérea Delta após ela se recusar a parar de cantar. Segundo a artista, ela seguiu ordens de Deus. Veja acima.

“Canto para Deus. Estou fazendo o que Ele me manda fazer”, disse ela.

Na filmagem, Bobbi aparece de pé enquanto o comissário pede repetidamente para ela sentar e ficar quieta. “Se você não consegue seguir as minhas instruções, então você não poderá fazer essa viagem”, disse ele.

Cantora gospel quase é expulsa de voo após se recusar a parar de cantar Foto: Reprodução/Instagram/@bobbi_storm

Storm sentou e começou a contar para os outros passageiros que havia sido indicada para o Grammy de 2024. Depois, ela voltou a cantar.

A artista foi indicada com o grupo Maverick City Music, pela participação no disco deles “The Maverick Way”, na categoria Melhor álbum gospel. As indicações não foram individuais.

Continua após a publicidade

Segundo a CBS, os representantes da companhia afirmam que é " importante seguir as ordens dos comissários para a segurança de todos”.