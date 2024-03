Como descobrir a origem da sua família? Ação gratuita pode te ajudar; saiba como funciona

Para celebrar os 150 anos de imigração italiana e facilitar a pesquisa genealógica, um evento gratuito em Santos oferece ajuda para pessoas de qualquer descendência interessadas em rastrear suas origens familiares.

Imigrante italiano em Rio dos Cedros Foto: Viramundo e Mundovirado/ Divulgação

A iniciativa é aberta ao público e visa proporcionar ferramentas e informações essenciais para aqueles que desejam explorar sua árvore genealógica, independentemente de sua herança específica. Este evento se apresenta como uma oportunidade de acessar recursos especializados na busca por conexões familiares históricas.

Entendendo o processo

Gabriela Rotunno, advogada especializada na área, compartilhou informações cruciais sobre o procedimento de reconhecimento da cidadania italiana. Durante sua participação no programa Encontro desta quinta-feira, 7, Rotunno esclareceu que não há limites geracionais para requerer a cidadania italiana, tornando a busca acessível a qualquer descendente de imigrantes italianos. Contudo, o processo é notoriamente longo e complexo, podendo levar cerca de dois anos se realizado diretamente na Itália e até doze anos via consulado brasileiro.

Documentação necessária

O ponto de partida para a jornada é a obtenção da certidão de nascimento ou de batismo original, emitida na Itália, do antepassado italiano. Além disso, outros documentos fundamentais incluem a certidão de casamento (italiana ou brasileira), certidão de óbito do imigrante italiano (quando aplicável), RG ou passaporte do solicitante, e a certidão negativa de naturalização, disponível no site do Ministério da Justiça, para aqueles antepassados que se naturalizaram. O apoio de um advogado especializado e o contato direto com o Consulado Italiano são igualmente essenciais para a condução eficiente do processo.

Evento em Santos

Para facilitar esse primeiro passo na jornada de reconhecimento de cidadania e descoberta das raízes familiares, um evento especial está sendo organizado em Santos, no Shopping Praiamar. A iniciativa, que ocorre até o dia 10 de março na Rua Alexandre Martins, 80, bairro Aparecida, oferece aos interessados a elaboração gratuita de árvores genealógicas.

