Beyoncé veio ao Brasil na quinta-feira, 21, para a estreia da produção audiovisual dedicada ao seu último álbum e turnê, o Renaissance: a film by Beyoncé. Ela viajou de Nova York, nos Estados Unidos, a Salvador, na Bahia, com um avião que custa US$ 73 milhões (cerca de R$ 354 milhões).

O modelo da aeronave é Bombardier Global 7500. Segundo o site Compare Private Planes, o avião é o único executivo com quatro áreas separadas, que podem ser personalizadas conforme cada proprietário. Um dos cômodos é a suíte master — que tem até cama. Veja abaixo.

Beyoncé veio ao Brasil com jato avaliado em R$ 363 milhões Foto: Reprodução/Instagram/@beypnc

A aeronave também tem uma cozinha. A área é equipada com fornos duplos, micro-ondas, pia, torneira, máquina de café expresso e armazenamento refrigerado. Uma das áreas do avião é dedicada ao descanso da tripulação.

Com capacidade para 19 passageiros, o interior da cabine mede 16,5 metros de comprimento e 2,44 metros de largura. No total, cerca de 40,4 m².

Beyoncé na porta de seu avião Foto: Reprodução/Instagram/@a

O avião pode voar por cerca de 14.260 km sem escala. A velocidade máxima é, aproximadamente, 955,6 km/h.

O Bombardier também sobrevoa uma altitude abaixo de 1731 metros — inferior a uma altitude de avião comercial. Isso diminui os impactos físicos da diferença do fuso horário e proporciona um maior bem-estar.

