Conheça Olivia, a cachorra paraplégica aventureira que conquistou a internet

Uma golden retriever de cinco anos está chamando a atenção nas redes sociais e soma quase um milhão de seguidores em seus perfis no Instagram e TikTok, devido à sua história de superação. Conhecida como uma cachorra especial, Olivia ficou paraplégica aos três meses, quando caiu de uma laje. Após o acidente, seus tutores da época a levaram para a eutanásia, mas o que seria o fim, se tornou um recomeço.

Olívia é uma golden retriever paraplégica desde os três meses Foto: Arquivo pessoal/Mariana Camargo

Kaio Marcondes, o veterinário que seria responsável pela eutanásia de Olivia, não realizou o procedimento e a mandou para um instituto de adoção de animais. Ao ver o anúncio, Mariana Camargo, de Sorocaba, São Paulo, se sensibilizou com a história e até tentou resistir, por ter outros dois cachorros, ambos da raça sharpei. No entanto, a filhote, na época com cinco meses, “invadiu” os seus sonhos por uma semana.

Após noites pensando em Olivia, a influenciadora digital marcou uma visita ao local de adoção, onde o sentimento se confirmou. “Foi muito forte! Quando cheguei lá, fiquei extremamente emocionada com ela. Me lembro como se fosse hoje. [...] Quando fui embora, parecia que eu tinha ganhado um presente, e ela nem era minha ainda”, relembra.

Mariana Camargo e Eduardo Palota com o quarteto Sid, Sol, Olivia e Jade Foto: Arquivo pessoal/Mariana Camargo

Não demorou muito e a golden retriever se tornou oficialmente membro da família. A decisão foi tomada por Mariana antes mesmo de consultar o marido, o editor Eduardo Palota. “Ele ficou muito bravo, porque era e é uma responsabilidade muito grande, mas ela conquistou o papai”, conta.

Pouco tempo depois, Olivia foi “promovida a irmã mais velha”, com a chegada de Jade, uma cocker spaniel inglês, também adotada. Agora, o quarteto pet vive altas aventuras com o casal, de viagens para a praia a esqui na neve, em Bariloche, na Argentina. Todas as ocasiões são compartilhadas nas redes sociais e emocionam os internautas.

“Temos um carro grande e conseguimos acomodar todos eles. A Olívia viaja no porta-malas, que é sem tampa, é claro, numa cama super confortável e sempre com cinto de segurança. Para onde vamos sempre tem que ser acessível, com rampas ou elevadores e alguma área lisa para que ela possa andar na cadeira de rodas”, detalha Mariana.

Segundo Jade Petronilho, veterinária e coordenadora de conteúdo da Petlove, animais paraplégicos podem e devem ter qualidade de vida. Para isso, entretanto, é preciso muito cuidado e dedicação por parte dos tutores. “Algo importante é não deixá-los passar o resto da vida deitados, sem estímulo, pois isso pode ser considerado maus-tratos, inclusive”, observa a profissional.

Para proporcionar a atenção e os cuidados necessários, Mariana declara viver “em função de Olivia” e ter uma “rotina puxada”. Afinal, a cachorra é completamente dependente dos tutores em todas as atividades. “Não podemos nos ausentar por muito tempo. [...] Além de não andar sem a cadeira de rodas, ela não faz as necessidades fisiológicas 100% sozinha, tenho que fazer compressão [na bexiga] todos os dias, para prevenir infecções urinárias. Precisamos também oferecer a água e a comida, ela não se arrasta”, detalha a influenciadora digital.

Cuidados com os animais paraplégicos

Mariana Camargo garante que Olivia se 'dá muito com os irmãos' Foto: Arquivo pessoal/ Mariana Camargo

A veterinária explica que a paraplegia é irreversível e caracterizada pela perda de movimentos dos membros pélvicos (patas traseiras), normalmente causada por lesões na medula espinhal. A condição pode, inclusive, desencadear em outras consequências à saúde e ao bem-estar do animal, especialmente pelo fato de, na maioria das vezes, a região afetada perder a sensibilidade, o que pode resultar em automutilação.

Animais nessa condição também estão propensos à incontinência fecal e urinária. Ainda, Jade pontua que a paraplegia pode causar dor, machucados e sobrecarga dos membros torácicos (patas da frente) e coluna, em casos de ficarem muitas horas em uma mesma posição ou durante tentativas de se erguerem, ou “trocarem de lado”.

Escaras e feridas também podem ocorrer, devido à falta ou má higienização nesses cachorros. “Muitas vezes, é indicado que utilizem fralda. A fralda por si só pode causar feridas na pele e a umidade pode agravar o quadro. Trocar a fralda poucas vezes ao dia, manter o animal com fezes e urina ou deitado no molhado pode causar problemas de saúde diversos, como dermatites graves e até infecções”, alerta a especialista.

Além da atenção aos cuidados de higiene, os tutores devem manter a regularidade das consultas veterinárias. Afinal, somente a partir de exames e avaliações individuais, o profissional poderá indicar o melhor tratamento para que o animal tenha saúde, qualidade de vida e longevidade.

Tratamentos especiais foram fundamentais para a evolução de Olivia, garante sua tutora Mariana Camargo Foto: Arquivo pessoal/ Mariana Camargo

No caso de Olivia, Mariana garante que os tratamentos contínuos têm sido fundamentais para a saúde da golden retriever. “Quando a adotamos, ela não conseguia nem andar na cadeira de rodas. Hoje, ela corre com a ajuda de uma pata apenas. Tudo isso devido aos cuidados que temos”, conta.

Para conseguir tal evolução, Olivia realiza semanalmente “fisioterapia, acupuntura e lavagem na bexiga” e passa com um nefrologista a cada seis meses. Além disso, faz uso de suplementos para “prevenção de infecções urinárias, doenças articulares e alergia atópica”.

Para ajudar outros animais com problemas de locomoção, a influenciadora digital desenvolveu o Rodinhas Para Todos, um projeto de doação de cadeira de rodas para cães e gatos de tutores sem condições financeiras. A iniciativa tem apoio de marcas parceiras e já entregou mais de 140 peças. “Todo mês a gente escolhe contemplados. Se, por exemplo, eu dou uma cadeira de R$ 2 mil, o tutor dá uma taxa de R$ 200 e valor vai para o projeto, que não tem fins lucrativos. Todo dinheiro que arrecadamos é para as cadeiras ou transporte delas”, explica.

Apesar dos desafios, Mariana se sente realizada com sua família pet e apoia outros tutores nessa posição: “Nunca desistam, porque é possível, sim, sermos felizes ao lado deles, independente das condições! Eles precisam de amor e de qualidade de vida”.