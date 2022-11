Copa do Mundo 2022: Confira 10 playlists para celebrar o evento esportivo

Publicidade

A Copa do Mundo no Catar começou neste domingo, 20, e já está mobilizando reuniões e celebrações aqui no Brasil. A estreia da seleção brasileira acontece nesta quinta-feira, 24, e nossos jogadores irão enfrentar a Sérvia às 16h.

Para entrar no clima dos jogos e acompanhar a jornada da seleção brasileira rumo ao hexa nessa competição que promete muitas partidas, separamos uma lista de 10 playlists do Spotify.

Como forma de celebração para aquecer os ânimos para o maior evento esportivo do mundo, as músicas contemplam diversos sucessos nacionais, desde o funk, pagode, sertanejo e pop. Confira:





Vai, Brasil!

Ferrugem, Thiaguinho, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Wesley Safadão, Zé Felipe, Luan Santa, Luísa Sonza, Jovem Dionísio e tudo mais que está bombando nas paradas está aqui. São 100 faixas e quase cinco horas de muuuuuita música para gritar bem alto e bom som que o hexa vem.

País do Futebol

Quase três horas de pura emoção com as músicas que falam sobre a paixão nacional que é o futebol. Canções dos medalhões da música popular brasileira, como Chico Buarque, Novos Baianos, Gonzaguinha, Jorge Ben Jor, Rita Lee, Gilberto Gil, Elis Regina, João Nogueira e outros integram o setlist.





Churrasco e Futebol

Tem sertanejo, tem funk, tem pagode! Essa é a melhor trilha para embalar o seu churrasco do jogo com os amigos, a família ou a galera do trabalho. Uma playlist de cinco horas cheinha para dar o play e curtir a bola em jogo com Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Marília Mendonça, Os Barões da Pisadinha, Simone & Simaria, Mc Don Juan e muito mais.

3º TEMPO

A festa continua depois que a partida acaba! Aqui tem 55 músicas selecionadas para deixar a resenha pós jogo animada. E o segredo é tocar de tudo um pouco: rap, funk, pop, sertanejo e mais. Confira a seleção com Matheus e Kauan, Mari Fernandez e até Whindersson Nunes para animar o seu rolê!





Farra, Bola e Modão

Sertanejo da melhor qualidade, você encontra nesta playlist! Israel e Rodolffo, Lucas Lucco, João Bosco e Gabriel, Henrique e Juliano são alguns dos nomes que estão prontos pra embalar quase cinco horas de puro modão. E o melhor: nada de sofrência, só as animadas.

Pov: faz o famoso sinal do ronaldinho

Para quem tá suave no final de semana, essa playlist reúne mais de duas horinhas das melhores seleções de funks e os MCs são quem dão show. MC Bin Laden, MC Rick, MC Champions, MC Lan, MC Kauan e outros para fazer aquele combo funk e futebol para ninguém botar defeito.

Pov: Bebeto fez o gol e embalou o bebê

Os nostálgicos também têm vez! Essa playlist reúne os hits do rock, pop rock, axé e até os pagodes que embalaram entre final dos anos 1980 até início dos anos 2010, em especial o ano de 1994, quando o Brasil se tornou a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. Skank, Barão Vermelho, Banda Eva, Exaltasamba, É o Tchan!, entre outros clássicos estão aí.

Pov: sofrendo mais que no 7x1

Aquele 7x1 marcou pra valer e deixou aquele climão. Então, pega um lencinho aí quem gosta de sofrer porque o modão sofrência está on! Marília Mendonça, Jorge e Mateus, Guilherme & Benuto, Maiara e Maraísa e mais… E não se preocupe, porque as músicas alto astral foram estrategicamente removidas. É para largar o choro lembrando do Khedira.

Pov: brazilcore pra gringo é mais caro

Rap, trap e funk… na moral, aqui é Brasil e tem três horas e meia de muito som brasileiro em 70 faixas para botar o baile pra ferver. L7nnon, MC Paiva, Hariel, MC Poze do Rodo, o verdadeiro suco da cultura brasileira. Larga o play aqui, larga.

Pov: mais pistola que o canarinho

Se o hexa não vier, o bicho vai pegar e a playlist está formada! De Djonga a Linkin Park, de Sidoka a System of a Down e de Filipe Ret a My Chemical Romance, aqui está todo mundo pistola. São 50 canções com letras fortes e melodias intensas para usar se for necessário. Mas nem vamos pensar nisso agora, não é mesmo?

