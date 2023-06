Criança cantando Shakira ao maquiar sua cachorra encanta no Tiktok; assista

Amparo, uma menina chilena viralizou no TikTok ao cantar Acróstico, de Shakira, enquanto maquiava e penteava com seus brinquedos uma das suas cachorras da raça American Bully. No salão improvisado e cantarolando, a menina conversa com sua “cliente”, a Atenea, que usa uma faixa rosa e parece gostar do atendimento. Ao final, ela ainda abraça a cadela e diz que ela ficou “muito linda”. O perfil tem mais de 2.1M de seguidores e o vídeo já alcançou mais de 14.5M de visualizações.

O perfil apresenta as cachorras Atenea e Toretto ao lado da família e de momentos fofos com a menina. Em outros vídeos é possível ver a dupla agarrada e dormindo, bricando em um playgroud e recebendo muito carinho.