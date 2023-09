Criança fica presa dentro de máquina de ursinhos de pelúcia e é resgatada; veja vídeo

Após entrar em uma máquina de pegar ursinhos de pelúcia e ficar presa, uma criança foi resgatada por bombeiros. O caso aconteceu no sudoeste da China, no último dia 12.

De acordo com a imprensa chinesa, o menino entrou na máquina por onde saem os prêmios, depois de perceber que estava cheia de brinquedos. Mas a porta da máquina é de mão única e, logo em seguida, ele percebeu que não conseguiria sair – e começou a pedir socorro.

Os pais da criança, então, informaram os bombeiros, que correram para o local. O menino estava com uma pelúcia na mão, assustado e chorando.

Criança fica presa em máquina de brinquedo Foto: Reprodução/Vídeo/AsiaOne

Os bombeiros removeram a trava do gabinete de vidro da máquina e conseguiram tirar o menino de dentro do equipamento em 5 minutos. Ele saiu com segurança, sem ferimentos graves.

Esse não é o primeiro caso de uma criança presa dentro de máquinas com garras – já houveram ocorridos muito similares nos Estados Unidos e na Austrália nos últimos anos. Os bombeiros chineses ressaltaram que pais devem sempre vigiar as crianças e, claro, fornecer educação em segurança para evitar incidentes semelhantes.