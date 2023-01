De ‘BBB’ a ‘Pantanal’: Relembre os memes que definiram o ano de 2022

Em 2022, se passaram três anos em apenas um e a internet brasileira pode provar. Se em 2020 e 2021 as coisas desaceleraram, neste ano aconteceu de tudo e mais um pouco.

Do Big Brother Brasil à Copa do Mundo de Futebol, as redes sociais não pararam um minuto sequer e o que assistimos foi uma chuva de memes.

Relembre como os memes apareceram ao longo do ano:

Nos primeiros dias de 2022, parecia que nada tinha mudado, o clima ainda era de ressaca geral e apreensão com a covid-19, novas variantes e gripes:

Mas não demorou para que as pessoas fossem “saindo da toca”. As aglomerações voltaram a acontecer, a vida foi voltando ao “normal” e, ainda em janeiro, já era possível pegar uma praia em Floripa.

O Brasil queria o fervo e a expectativa pelo BBB 22 era grande. Depois da passagem da “mamacita” Karol Conká no BBB 21, a internet brasileira queria era guerra, tal qual esse garotinho que foi atropelado.

O menino tá com sangue nos olhos pic.twitter.com/je4t78mPT9 — Pérolas do Jornalismo Brasileiro (@noticiaisbr) September 21, 2022

Se dentro da casa todo mundo estava empenhado no “BBB paz e amor”, aqui fora a galera botava lenha na fogueira entre Luana Piovani e seu ex-marido Pedro Scooby — que estava no reality.

A Luana Piovani tirando o Pedro Scooby a força da casa depois de ele ter mentido pra ela #BBB222pic.twitter.com/74UCdV61h4 — 🎄devy |mery christimas| (@loovingJJK) January 14, 2022

Eu não paro de rir imaginado a Luana piovani jogando as crianças por cima do muro pra o Pedro Scooby pegar kkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/jStSv78B7S — misa (@_holyfvck_) January 14, 2022

a luana piovani assim em casa vendo o anúncio do pedro scooby pic.twitter.com/akiPJYz7DB — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) January 14, 2022

Jade Picon e Arthur Aguiar até tentaram protagonizar uma treta no BBB, mas não entregaram tudo que o público queria.

a jade com fita no umbigo pra não absorver energia negativa 🗣🗣 pic.twitter.com/aGijLUd2S5 — luscas (@luscas) January 21, 2022

Ainda assim, o reality da TV Globo entregou bons momentos. A internet não perdoou Lucas, “o barão da piscadinha”, Naiara Azevedo e o queijo da Prova do Líder, e nem a “baldada” de Maria, que acabou gerando sua expulsão da casa mais vigiada do Brasil.

surtou, alucinou e ganhou a prova do líder pelo sorteio. parabéns, Lucas, o Barão da Piscadinha, Alucinadinha, Piradinha, Sorteadinha e Liderancinha! #BBB22 pic.twitter.com/n1FWrNPGZB — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) March 12, 2022

A Naiara colocando o queijo na força do ódio #BBB22 pic.twitter.com/1dxwvu7Xwc — Central Reality (@centralreality) January 29, 2022

Alguém sabe me dizer se isso é real?



Linda | Big Boss | Maria | Poesia Acústica pic.twitter.com/XlPPA4072Q — cometa desnorteado (@ochristopheer) February 15, 2022

Will Smith entregou tudo o que a internet queria quando o assunto é confusão entre famosos. O ator deu um tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar e as redes sociais foram à loucura.

E pela melhor surra recebida...

Chris pic.twitter.com/4tcyOTxlT1 — Erick Barbosa (@Erick_Barbosa__) March 28, 2022

Will Smith elevando meus padrões de homem ideal pic.twitter.com/kYHrusbmBG — Kaeli ❌| 📖: Mestre das Chamas (@_Kaelii_) March 28, 2022

Quem também marcou o ano na promoção de desavenças foi a comediante Samantha Schmutz, que disse que Juliette não era artista, pediu desculpas, e depois foi estudar cinema em Cannes.

Samantha Schmutz pediu perdão e legitimou a arte da Juliette.

AGORA SIM JULIETTE VOCÊ É ARTISTA. pic.twitter.com/t904s8lV7j — Sweet 🧁 (@Surtei) May 18, 2022

A saudade de uma boa novela também estava batendo forte. Afinal, foram dois anos de reprise. O primeiro grande sucesso da teledramaturgia brasileira de 2022 nasceu ali entre o BBB e o Twitter.

Depois, quem bombou e ganhou o coração das brasileiras e brasileiros foi Pantanal. O que teve de gente se transformando em onça na internet não está na conta…

quero ir embora pra casa quérimbora compilação da juma marruá personagem de alanis guillen na novela pantanal falando repetidas vezes copiosamente que quer ir embora pra casa para diversos personagens como jove jesuíta barbosa muda bella campos #Pantanal pic.twitter.com/eZYXh6YDiP — cooperativa acervo de memes (@acervodememesb) June 22, 2022

A atuação do elenco também foi elogiadíssima. Rolaram até algumas comparações com grandes nomes de Hollywood:

Depois do remake, ficou difícil para Travessia emplacar. Mas ainda assim, a novela conseguiu viralizar só com a propaganda sobre a sua estreia. E, de repente, só se ouvia uma coisa no TikTok:

E por falar em produções de sucesso, a crítica de cinema Isabela Boscov viralizou nas redes sociais com seus vídeos sobre filmes e séries. Teve gente usando as frases inusitadas da jornalista em muitos contextos.

Outra figura que bombou na web foi a jovem influenciadora Belle Belinha, que criou alguns bordões bem marcantes durante o ano, como o “Eu hablo mesmo”. De quebra, ela recebeu um convite para figurar no clipe de Cachorrinhas, da cantora Luísa Sonza.

O ano também foi marcado por memes inesperados, como o “Bora Bill”, que surgiu por conta de um narrador de uma partida de futebol de várzea e tomou a internet por algum tempo.

As divas pop também foram vítimas dos internautas. De Rosália a Miley Cyrus, alguns memes surgiram com as turnês que passaram pelo Brasil e com os lançamentos do ano.

e a rosália fazendo o meme do abafa pic.twitter.com/w7KYRgtOur — Acervo Memes Parody Account (@acervommes) August 23, 2022

- comprovante de vacina por favor

- perai moço tá aqui em algum lugar pic.twitter.com/unCy23rmB6 — andre (@314nho) March 27, 2022

Nem Alexandre de Moraes, Robert Downey Jr. e Martin Scorsese escaparam. Se você acha que essas três pessoas não tinham nenhuma relação, os internautas deram um jeito de brincar também.

Com tanta coisa acontecendo, o ano passou em um piscar de olhos. Quando outubro chegou, o Brasil não sabia mais onde estava e o comércio estava uma verdadeira loucura:

gente o comércio tá caótico tem coisa de halloween natal copa eleição bandeira do lula bandeira do bolsonaro tudo num só lugar — thays vita (@ThaysVita) October 25, 2022

O mês voou e literalmente passou feito um caminhão por cima de todo mundo.

Quando menos se esperava, era novembro. A Copa estava chegando e usar a camisa da CBF já perdia o seu potencial de criar brigas políticas.

O Catar logo virou alvo de piadas ácidas sobre como as suas leis tratam a comunidade LGBT+. Por aqui, o mascote da Copa ganhou o apelido de “tapioca homofóbica”.

to amando os memes da tapioca homofóbica pic.twitter.com/QPiH9Ymx3d — ؘ (@thfobic) November 21, 2022

A imaginação do brasileiro pra apelido transcende camadas inimagináveis. Eu tava tentando entender o que seria uma tapioca homofóbica até descobrir que é o modo que eles chamam o mascote do Qatar pra copa kkkkkkkkkk pic.twitter.com/gA8kVkJ3wA — 𝓑𝓪𝓻𝓫 (@barbaramueda) November 21, 2022

jaja colocam a tapioca homofobica pra jogo pic.twitter.com/bLrNRP93iq — david (@vanglockkk) November 21, 2022

Dezembro chegou - sem o hexa, infelizmente - e encerramos o ano com a tristeza pela derrota da seleção brasileira na Copa, mas já planejando as resoluções de ano novo.

Meu Deus, a criança do Hexa não vai nascer NUNCA??? pic.twitter.com/LrPYIdC8L1 — Portal Evangélico e Memes (@gospelmente) December 9, 2022

Brasil Eliminado

Parabéns Tite pic.twitter.com/QN58lfOVby — Drixx (@_al3atorio) December 9, 2022