Desafio feito por ‘influencers’ dentro de uma Lamborghini mata criança na Itália

Roma, Itália / AFP - Cinco “influencers” que dirigiam em alta velocidade uma Lamborghini em Roma, enquanto faziam gravações para suas redes sociais, causaram a morte de um menino de cinco anos, informaram diversos veículos de comunicação nesta quinta-feira, 15.

O acidente aconteceu na quarta-feira. O carro, uma Lamborghini alugada, transportava cinco jovens com idades entre 20 e 23 anos quando atingiu uma mãe e seus dois filhos, que estavam em outro carro.

A criança, de cinco anos, morreu antes de chegar ao hospital. A mãe, de 35 anos, e sua filha, de três anos, ficaram feridas mas não correm risco de vida.

A polícia começou uma investigação por homicídio culposo contra o motorista, de 20 anos.





Local de um acidente de carro que envolveu um Lamborghini (atrás) e um Smart no bairro de Casal Palocco, a sudoeste de Roma. Foto: STRINGER / ANSA / AFP





Continua após a publicidade

Com mais de 600 mil inscritos no YouTube, 260 mil no TikTok e 88 mil no Instagram, alguns dos jovens presentes gravam vídeos das suas atividades esportivas ou recreativas e publicam nas redes sociais.

Eles tentavam concluir um desafio que consistia em dirigir em alta velocidade na capital italiana e passar 50 horas seguidas dentro de um carro.