Dia das Crianças: Como investir em presentes que auxiliem no desenvolvimento infantil

Continua após a publicidade

O dia das crianças costuma ser uma data bastante aguardada pelos pequenos. Criada em 1959 para celebrar a Declaração dos Direitos da Criança, ela é hoje ‘cobiçada’ não por seu significado, mas pelos presentes que são dados às crianças. No entanto, é importante que pais se preocupem com os presentes de seus filhos, pensando em quais vão entretê-los e criar um experiência de aprendizado unida a diversão.

Sabemos que presentes são uma ótima forma de mostrar amor pelos próximos, inclusive crianças. Para se ter uma ideia, em 2021, foram vendidos mais de 65 milhões de brinquedos, segundo dados do The NPD Group. Os brinquedos podem vir em diversas formas, que são importantes para desenvolver habilidades necessárias para crianças.

De acordo com a especialista em Neurociência e desenvolvimento infantil do Projeto Pigmeu, Ane Macedo, o momento de escolher o presente é muito importante, então escolher presentes que alinhem prazer (aquilo que a criança quer) e necessidade (aquilo que a criança precisa) é muito importante.

“Por exemplo, um bebê de 1 ano adora brinquedos com barulho e cores extravagantes, isso é o que ele quer por prazer. Porém, nesta fase é importante os pais terem brinquedos e recursos que incentivem a nomeação de figuras e objetos para sustentar o desenvolvimento da linguagem neste período, que é extremamente necessária para a expressão verbal e intelectual do bebê no futuro. Este balanço entre prazer e necessidades, vale para todas as faixas etárias considerando os diferentes contextos de evolução biológica, física e intelectual de cada ser”, explica.

Abaixo, a especialista indica as melhores recomendações para brincar com as crianças. Confira:

1 - Desenvolva habilidades motoras: Comece a dar brinquedos que trabalhem a parte física dos pequenos. “No começo, é interessante desenvolver os aspectos corporais das crianças, brinquedos que estimulem o uso das mãos e dos braços, aliados ao pensamento são os melhores, como os chamados alinhavos, blocos de montar, brinquedos de empilhar, entre outros que trabalham a coordenação motora”, aconselha Ane.

Continua após a publicidade

2 - Pense nos sentidos: Quando for pensar nos presentes, compre algo que desenvolva os diversos sentidos do corpo - visão, audição, paladar, olfato e tato. “Unir os diversos sentidos em uma brincadeira é muito útil para as crianças, juntar, por exemplo, brinquedos que toquem uma música depois de encaixar uma peça, desenvolvem várias habilidades de uma só vez”, exemplifica.

3 - Trabalhe o raciocínio lógico: Os brinquedos devem acompanhar o desenvolvimento dos filhos, evoluindo a dificuldade de acordo. “Os brinquedos também servem para trabalhar no pensamento, cada idade com sua correspondência, quebras-cabeças são um ótimo exemplo, pois possuem uma clara evolução baseada no número de peças. Jogos de tabuleiro também são uma ótima pedida, evoluem gradativamente e estimulam a interação social e autonomia”, relata a especialista.

Comece a dar brinquedos que trabalhem a parte física dos pequenos. Foto: Pixabay

4 - Leve a diversão para o lado de fora: Brincar não deve ser apenas dentro de casa, aproveitar nos quintais, parques, praças e jardins estimulam bastante os pequenos. “Brincar no exterior é ótimo para quem às vezes não consegue bancar presentes muito caros, estimulam não apenas todos os fatores já citados, como tem o potencial de acostumar a criança com o lado de fora e fortalecer sua independência pessoal”, diz.

5 - O melhor presente é estar presente: Antes de tudo, participar ativamente da vida das crianças é a melhor forma de desenvolver as crianças. “Ficar ao lado das crianças é essencial, apoiar seus acertos e erros, estimulando o aprendizado de maneira divertida é a maneira ideal de educar, não existe uma regra para dar presentes, pense você a melhor maneira de animar seus filhos que os resultados serão um jovem feliz e seguro”, finaliza Ane Macedo.

Brincar não deve ser apenas dentro de casa, aproveitar nos quintais, parques, praças e jardins estimulam bastante os pequenos. Foto: Pixabay

Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade