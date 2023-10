Eclipse solar em dia nublado vira meme nas redes sociais; veja repercussão

Neste sábado, 14, acontece o Grande Eclipse das Américas. Segundo o Observatório Nacional, o eclipse deve começar por volta das 15h no Brasil e já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quem estiver em nove Estados do Norte e do Nordeste poderá observar um eclipse anular do Sol. Esse fenômeno astronômico acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar e deixando visível apenas um “anel de fogo” brilhante ao redor da borda.

Em todo o restante do Brasil será possível ver um eclipse parcial. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o eclipse deve começar às 15h40, terá seu auge às 16h49 e vai terminar às 17h50. Nas demais cidades paulistas, a diferença de horários deve ser de apenas alguns segundos.

No entanto, o fato de o fenômeno acontecer justamente em um dia nublado, ao menos em São Paulo, virou alvo de memes e grande repercussão no X, antigo Twitter. Outros usuários também brincaram com a recomendação de não olhar diretamente para o eclipse a olho nu. Entenda os riscos aqui.

Imagem do eclipse solar visto dos Estados Unidos neste sábado. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Quem quiser conferir mais detalhes do fenômeno, o Observatório iniciou no fim da manhã a transmissão do eclipse no YouTube, mesmo em outros países. Veja neste link.

Veja os memes sobre o Eclipse:

