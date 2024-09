Esculturas minúsculas, Guinness e autismo aos 50: Artista inglês fala sobre seu mundo de sutilezas

“Eu nunca pensei muito no que eu queria ser quando crescesse. E, mais tarde, eu não me promovi, as pessoas só viram o que eu podia fazer e continuaram querendo mais do meu trabalho. Eu sinto como se toda essa energia que, com o tempo, coloquei no meu trabalho estivesse sendo reconhecida. É uma honra para mim.”

O reconhecimento do Guinness veio acompanhada de mais dois títulos: Wigan também é doutor honorário pela Universidade de Winnick, além de ser um Membro da Ordem do Império Britânico, título concedido por um comitê real para indivíduos que causam impacto positivo na sociedade. “Eu só quero mostrar ao mundo o que os homens são capazes de fazer com as próprias mãos”, diz.

Apesar do reconhecimento, o artista das pequenas formas complementa que ainda tem muitos sonhos. Bem-humorado, ele brinca sobre a afinidade com a bossa nova e outros gêneros musicais brasileiros, e expressa o desejo de uma visita ao Brasil com uma exposição: “Eu amaria montar uma mostra aí. Se me chamarem, pegarei o primeiro voo”, finaliza.