‘Estou sendo atacada’, diz Lúcia Veríssimo após foto do beijo com Cássia Kis

Na sexta-feira, 21, Cássia Kis, atriz de Travessia, foi denunciada por fazer declarações LGBTfóbicas durante uma live com a jornalista Leda Nagle. Para mostrar oposição ao caso, Lúcia Veríssimo postou uma foto beijando Cássia. Entretanto, na última sexta-feira, 28, a artista fez um longo desabafo em uma nova foto no Instagram.

“Peço que olhem todas as Fotos. Passem para o lado e verão. Eles e a prepotência com que eles tratam como: pecado. Estou sendo atacada por uma horda de ignorantes no Twitter que defende o indefensável usando a expressão erro do passado. pecado e erro é a doença da cabeça de vocês que fizeram e fazem tão mal à humanidade. Amar nunca foi pecado ou erro do passado”, pontuou a atriz na legenda da foto.

Lúcia aproveitou para mandar um recado para as pessoas que estão criticando a foto nas redes sociais: ”Vocês estão cometendo um crime. E esse crime se chama homofobia, que é passível de processo. Muito cuidado com o que dizem, seus lobotomizados. Não se pede perdão a Deus por amar. E o que vocês fazem não tem perdão. Vocês incitam o ódio, a intolerância, o desrespeito e o pior, não amam seu semelhante, porque falta de respeito é falta de amor”, explicitou.

Relembre o caso LGBTfóbico de Cássia Kis

Márcia Verçosa de Sá Mercury, filha de Daniela Mercury e Malu Verçosa entrou com uma representação criminal no Ministério Público contra Cassia Kis por conta de seus comentários homofóbicos feitos durante live com a jornalista Leda Nagle nos últimos dias.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando”, disse Kis.