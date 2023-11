Fã de Taylor Swift descobre gravidez ao entrar em trabalho de parto durante show no Rio

Uma fã de Taylor Swift entrou em trabalho de parto dentro do estádio e na hora do show no Rio de Janeiro. Maria Eduarda Mendes de Araújo Lopes, de 24 anos, contou ao G1 que não sabia sequer que estava grávida – até que sua bolsa estourou e ela teve que correr para o hospital no último domingo, 19.

Maria é residente de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e alegou não perceber alterações no seu ciclo menstrual. Segundo a fã de Taylor, ela estava até com um sangramento no dia do show, que ela acreditou ser menstruação.

Taylor Swift Foto: Natacha Pisarenko / AP

Por isso, mesmo sentindo dores naquele dia, ela seguiu para o show normalmente. Entre as 10h e a hora da abertura dos portões, ela aguentou o desconforto e achou que passaria. Para ela, eram cólicas fortes, com as quais estava acostumada; no entanto, as dores eram contrações de gravidez.

“Assim que cheguei nas cadeiras, a dor piorou muito”, contou ao G1. “Pedi para meu amigo cuidar do meu lugar para que eu fosse no banheiro e depois na ambulância. Assim que cheguei no banheiro, senti a bolsa estourar. A contração veio absurda”.

Maria ouviu algumas músicas enquanto sentia dor, mas não viu o show e teve de ser levada de ambulância para o Hospital Salgado Filho. De lá, após fazer o ultrassom, foi ao Hospital Maternidade Carmela Dutra, onde teve sua filha.

“Foi uma total surpresa”, disse. Segundo Maria, ela não percebeu grandes mudanças no corpo ou na barriga.

No hospital, por causa da história, muitos sugeriram que a criança se chamasse Taylor. No entanto, ela conta que já tinha um nome em mente, e a filha ganhou o nome de Maria Flor.

“Agora quero focar na saúde da minha filha, estar 100%, e, talvez, algum dia, poder levar Maria Flor para um show da Taylor”, contou.