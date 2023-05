Família dos EUA faz teste de DNA ‘por diversão’ e descobre que filho é de outro pai

Um casal de Utah, Estados Unidos, descobriu que um de seus filhos é, na verdade, de outro pai. Vanner e Donna Johnson revelaram a notícia surpreendente neste domingo, 21, ao site The Sun.

Os dois contaram que, em 2007, fizeram uma fertilização in vitro. E, em 2019, decidiram fazer um teste de DNA “por diversão”, mas acabaram se surpreendendo com o resultado.

Vanner e Donna se casaram em 2003 e, após o nascimento do primeiro filho, Vanner Jr, que já tem 18 anos, eles decidiram que queriam ter um segundo filho. Porém, devido a problemas de saúde de Vanner, os dois optaram pela fertilização in vitro.

Os óvulos de Donna e o esperma de Vanner deveriam ter sido usados para gerar Tim, que nasceu em agosto de 2008. Depois da descoberta inusitada sobre o pai do menino de 12 anos, o casal concluiu que a clínica de fertilização cometeu um erro.

Assim que soube da notícia, Tim decidiu que queria conhecer o pai biológico e, através de um novo teste de DNA, conseguiram rastrear Devin McNeil, que morava a oito horas de distância, no Colorado .

O homem, que é casado com Kelly e possui filhos, aceitou fazer mais um teste de DNA, depois de uma longa ligação com Vanner, que aconteceu em 2021. O teste deu positivo.

“Descobrimos que estivemos na mesma clínica de fertilização in vitro no mesmo dia. Eu tinha ido para a recuperação de óvulos, Kelly para implantação de embriões para seu filho mais velho, Talon. Os testes de DNA confirmaram que Devin era o pai de Tim e também de Talon - as amostras de esperma não foram trocadas; em vez disso, o de Devin de alguma forma foi usado para ambos”, explicou Donna.

Ambas as famílias mantêm contato por meio de ligações regulares e mensagens de texto. “Minha família está mais forte do que nunca. E agora isso se estende aos Johnsons também”, disse Kelly.

Donna explicou que ela e o marido fizeram um acordo extrajudicial com a clínica que cometeu o erro em 2022. “Ainda não sabemos como isso aconteceu e é frustrante que a indústria não proteja adequadamente as famílias que atende”, concluiu.