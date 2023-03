Festa de 15 anos no Copacabana Palace tem shows de Ivete Sangalo, Xamã, Dennis DJ e mais; veja

Uma festa de 15 anos está repercutindo nas redes sociais devido ao glamour da celebração, que ocorreu no luxoso Copacana Palace, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, realizada no último sábado, 11, todos os 13 salões do hotel cinco estrelas foram usados.

O evento contou, ainda, com muitas apresentações ao vivo. A line-up incluiu nomes como Ivete Sangalo, Xamã, L7NONN, Dennis DJ, Filipe Ret e Vintage Culture.

A festa foi organizada por grandes profissionais de evento, como o cerimonialista Roberto Cohen e a decoradora Patricia Vaks. “Bem-vindos ao castelo High Tech da Gabi. Entre cenários deslumbrantes e jardins mágicos, um grande baile de gala aconteceu em todos os salões do Copacabana Palace. Todos mesmo, não teve uma parede que não entrou na nossa transformação”, publicou a responsável pela decoração.

Nas redes sociais, imagens da festa estão repercutindo e internautas reagem em misto de indignação e bom humor ao que chamam de festival de 15 anos; veja.

Essa festa de 15 anos com um line-up com IVETE SANGALO, VINTAGE CULTURE, L7NONN, XAMÃ, FILIPE RET e DENNIS DJ no COPACABANA PALLACE me chamou de pobre em 30 idiomas diferentes pic.twitter.com/OPjxrrixms — PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) March 13, 2023

e uma querida que fez uma festa de 15 anos com o line up melhor que o the town pic.twitter.com/e2jFGSPwiE — ramone (@marcusramone) March 12, 2023

Grandes fortunas não precisam ser taxadas, deveriam ser criminalizadas, é um ultraje alguém ter tanta grana a ponto de contratar tantos artistas pra uma festa de 15 anos. — Guilherme (@guilhermedmy) March 13, 2023

quanto dinheiro você tem que ter pra ivete cantar na sua festa de 15 anos pic.twitter.com/I1fGjlZRgS — vitória (@SAPPHCIV) March 12, 2023