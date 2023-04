Festival ‘Sumô do choro’ para bebês retorna ao Japão

TÓQUIO, JAPÃO / AFP - Dezenas de bebês com lágrimas escorrendo pelo rosto se enfrentaram em um ritual tradicional japonês chamado Sumô do choro, que se acredita trazer boa saúde para as crianças e que voltou pela primeira vez após quatro anos de pandemia.

Acompanhados de seus pais, as crianças vestiram o tradicional avental cerimonial dos lutadores de sumô e competiram no templo de Sensoji, em Tóquio.

O vencedor é aquele que começa a chorar primeiro.





Crianças seguradas por seus pais diante de sua partida 'Sumô do choro' para bebês, retomada pela primeira vez em quatro anos devido à pandemia de covid-19, no templo Sensoji em Tóquio. Foto: PHILIP FONG / AFP

Para incentivá-los, os funcionários andam em volta deles, usando máscaras de demônios “oni”, com o objetivo de assustá-los.

“Podemos conhecer a saúde de um bebê ouvindo como ele chora”, disse à AFP Hisae Watanabe, mãe de um bebê de oito meses. “Hoje ela pode estar nervosa e não chorar muito, mas quero ouvir seu choro saudável.”

Continua após a publicidade





O 'Sumô do choro' é realizado em santuários e templos em todo o Japão e atrai um grande número de espectadores. Foto: PHILIP FONG / AFP





O “Sumô do choro” é realizado em santuários e templos em todo o Japão e atrai um grande número de espectadores.

Shigemi Fuji, presidente da Federação de Turismo de Asakusa e organizador do evento, admite que algumas pessoas podem achar terrível fazer bebês chorarem de propósito. “Mas no Japão, acreditamos que os bebês que choram alto também crescem com boa saúde”, disse ele.





Acompanhados de seus pais, as crianças vestiram o tradicional avental cerimonial dos lutadores de sumô e competiram no templo de Sensoji, em Tóquio. Foto: PHILIP FONG / AFP

Continua após a publicidade





Um total de 64 bebês participaram do ritual, disse o organizador.

No entanto, as regras variam de região para região: em alguns lugares os pais esperam que o filho seja o primeiro a chorar, em outros o primeiro a chorar é o perdedor.