Galo relaxando em pia com água viraliza na internet; assista ao vídeo

Você já viu um galo que de tão relaxado acaba adormecendo dentro de uma pia cheia de água? Se não viu, vai poder conferir esse momento inusitado estrelado por Galynaldo, como é chamada a ave, em um vídeo publicado no TikTok. As imagens viralizaram na internet e, até o momento, conta com 7,6 milhões de visualizações.

O galo de Teresina, no Piauí, chega a ficar tão imóvel que a dona, Giovana, alerta - falando ao fundo do vídeo - que ele não está morto, apenas relaxando na pia da lavanderia. Ela fica tão surpresa com a situação que acaba acordando o bichinho, que se assusta e deixa o local.

Na legenda, Erleson Pablo, casado com Giovana e dono do perfil que publicou o vídeo, explicou que Galynaldo sempre recorre à pia quando está com calor. Ele ainda disse que o galo é um animal muito tranquilo e que nunca se irrita.

O bichinho conquistou os internautas. “O pobre está cansado. Acorda muito cedo pra cantar”, disse um usuário da rede social. “Mas é folgado esse galo. Oh vida boa”, falou uma seguidora. “Achei tão bonitinho, gente”, comentou outra. “Que legal, amei esse galo”, declarou mais uma.