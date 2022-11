Gata britânica de 27 anos é eleita a mais velha do mundo pelo ‘Guinness’

Publicidade

A gata britânica Flossie foi eleita a mais velha do mundo pelo Guinness Book. Nascida no dia 29 de dezembro de 1995 e com quase 27 anos, a felina possui o equivalente a 120 anos se comparada à idade humana.

Flossie gravou um vídeo ao lado de sua tutora atual, a assistente executiva Vicki Green, que explicou sobre a convivência das duas. “Eu sabia desde o início que Flossie era uma gata especial, mas não imaginava que dividiria minha casa com uma recordista mundial”, brinca a tutora em entrevista ao Guinness.

Leia também Gato de 47,8 cm entra para o ‘Guinness Book’ como o mais alto do mundo

Quando adotou a gatinha, Vicki sabia que queria acolher um animal mais velho. Ela já havia dado um lar a Honeybun, gato que viveu até os 21 anos.

“Sempre quis dar aos gatos mais velhos uma vida confortável”, diz a assistente executiva. Ela então encontrou Flossie no Cats Protection, a principal instituição que acolhe gatos desaparecidos no Reino Unido.

A gatinha laranja e preta ainda tem uma ótima saúde para a idade e se adapta rapidamente a novos ambientes, apesar de ter alguns problemas de visão e ser surda. A felina ama comer e dormir no seu cobertor amarelo, o preferido da casa.

Flossie já morou em 4 casas diferentes

Continua após a publicidade

Flossie foi eleita a gata mais velha do mundo com quase 27 anos. Foto: YouTube/Guinness World Records

A nova recordista foi adotada com poucos meses de vida por um funcionário de um hospital em Merseyside, condado britânico, em 1995. Flossie viveu cercada de amor até a morte do tutor, dez anos depois.

A gata então foi acolhida pela irmã do antigo dono, que também faleceu 14 anos depois. Com 24 anos, Flossie foi adotada pelo filho do mesmo dono, que cuidou dela por três anos.

Porém, o homem percebeu que não teria condições de dar os cuidados de que a gatinha necessitava e tomou a decisão difícil de levá-la ao Cats Protection.

“Ele procurou a nossa ajuda pelas necessidades da Flossie. A posse responsável de um gato acontece quando a pessoa pensa nas necessidades do animal acima dos próprios sentimentos”, relata Naomi Rosling, coordenadora da instituição.

Naomi, porém, diz ter sido surpreendida com a idade da felina. “Ficamos pasmos quando vimos que os registros veterinários de Flossie mostravam que ela tinha 27 anos”, conta.

Em pouco tempo, a gata já tinha sido adotada por Vicki. A tutora afirma que ela teve dificuldade de se adaptar nos primeiros dias, mas que agora é carinhosa e brincalhona.

Continua após a publicidade

“Se eu estiver em tão boa forma na idade dela e com alguém que faz o melhor para mim quando eu mais preciso, eu serei uma senhora muito feliz”, brinca.

Creme Puff, o gato mais velho que já existiu, viveu dez anos a mais que a idade de Flossie. O felino morava no Texas, nos Estados Unidos, havia nascido no dia 3 de agosto de 1967 e viveu até o dia 6 de agosto de 2005.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais