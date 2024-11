Guinness Records registra encontro entre a mulher mais baixa e a mais alta do mundo; veja vídeo

Guinness registra encontro entre Jyoti Amge e Rumeysa Gelgi Foto: Inside Edition via YouTube

O Guinness Livro de Recordes reuniu Rumeysa Gelgi e Jyoti Amge, que são respectivamente a mulher mais alta viva e a mais baixa viva do mundo, na comemoração de seu 20º aniversário. A reunião ocorreu na quinta-feira, 21, em Londres, no The Savoy Hotel, durante um chá da tarde.

Ambas estiveram juntas para celebrar “as mais icônicas recordistas que temos”, comentou o diretor chefe do Guinness, Craig Glenday.

PUBLICIDADE Rumeysa, de 27 anos, é natural da Turquia e mede 2,15 metros de altura. Seu tamanho é explicado pela síndrome de Weaver, condição que gera um crescimento abrupto do corpo. Ela trabalha como advogada e ativista, e comentou, sobre o encontro: “Ver a Jyoti pela primeira vez foi maravilhoso. Esperei para poder encontrá-la durante muito tempo”. “Eu estou acostumada a olhar para cima e ver pessoas mais altas que eu”, disse Jyoti, de 30 anos. Ela é natural da Índia e tem 62,8 centímetros. “Mas hoje fiquei feliz em olhar para cima e ver a mulher mais alta do mundo”, completou.

Publicidade

A influenciadora possui acondroplasia, um tipo de nanismo, e trabalha como youyuber, tendo aparecido também na temporada de Freak Show em American Horror Story. Elas possuem aproximadamente 1,5 metro de altura de diferença entre si.