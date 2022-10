Hello Kitty comemora 48° aniversário com evento no Parque Ibirapuera

Publicidade

Para comemorar os 48 anos de história da Hello Kitty, a Sanrio, a empresa responsável pela criação da personagem, traz uma festa de aniversário ao Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera, no dia 5 de novembro, das 10h às 16h.

O evento promete experiências lúdicas, de conscientização, responsabilidade social e inclusão, incentivando brincadeiras de origem japonesa entre as crianças. Como a roleta gestos e movimentos, caça às maçãs, oficinas de origami, twister e outras. Tudo com a temática da Hello Kitty.

E, como todo aniversário, o parabéns, com direito a bolo tematizado e a própria Hello Kitty pra tirar fotos com os participantes do dia.

“Hello Kitty é uma garota feliz e divertida, que adora espalhar alegria pelo mundo. É exatamente isso que vamos transmitir neste evento. Esse é apenas um spoiler do que estamos preparando para o aniversário de 50 anos, que acontece em 2024″, declara Monica Joseph, gerente Comercial e Marketing da Sanrio no Brasil.

Serviço do evento

Quando: 05/11/2022, 10h às 16h

Onde: No Pavilhão Japonês, localizado no Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, São Paulo)

Ingresso: O evento é gratuito

Para mais informações, acesse o Instragram da Hello Kitty Brasil.