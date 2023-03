Homem entra para o ‘Guinness Book’ como a pessoa que mais visitou a Disney

Um homem entrou para o ‘Guinness Book’ após ser considerado a pessoa que mais fez visitas aos parques da Disney. Ele frequentou o lugar por oito anos, ininterruptamente. Em entrevista ao LA Times, o Jeff Reitz, de 50 anos, deu detalhes sobre o feito.

A primeira visita ocorreu em 2012. De lá para cá, foram exatamente oito anos, três meses e treze dias visitando os parques. O norte-americano fez visitas ao parque em Anaheim, na Califórnia. Ele parou em 2020 por conta das restrições da pandemia de covid-19, que ocorreram cinco dias antes de completar 3 mil dias indo ao local.

Jeff Reitz bateu o recorde, com oito anos, três meses e treze dias de visitas ao parque temático Foto: Instagram/@disney366_

“Fiquei realmente chocado”, disse Reitz ao site. “Eu não estava lutando ativamente por um Recorde Mundial do Guinness em todos os oito anos. Era apenas algo que eu estava acompanhando.”

Ele afirma ter sido contatado pelo Guinness World Records, que estava interessado em contar a história de visitas frequentes do homem ao parque temático. “Foi simplesmente louco como tudo isso aconteceu”, disse.

As visitas ocorreram graças ao passe anual. Para fazer o registro das entradas no parque, ele guardava os comprovantes de estacionamento, além de informações registradas na prefeitura da Disneylândia e registros do próprio sistema do parque.

Embora não frequente mais o parque diariamente, ele ainda aparece para algumas visitas.

