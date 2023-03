Homem faz transformação e avião vira hotel de luxo na Indonésia; veja imagens

Um homem transformou um Boeing 737 em um hotel de luxo em Bali, na Indonésia, com diárias que podem chegar a US$ 7 mil (pouco mais de R$ 36 mil).

A aeronave fica 150 metros acima do nível do mar em Bali, na Indonésia Foto: Instagram/@privatejetvilla

A reserva de hospedagem poderá ser realizada a partir de abril. A ideia da transformação da aeronave é do projetista Felix Demin.

O Private Jet Villa, o nome do hotel, está localizado em um penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang, conta com dois quartos e uma piscina, além de um heliponto e um deck com lareira. O avião fica 150 metros acima do nível do mar.

O Private Jet Villa, o nome do hotel, está localizado em um penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang Foto: Instagram/@privatejetvilla

“Mesmo antes de comprá-lo, pensei que era possível convertê-lo em algum tipo de objeto único e decidi me concentrar na criação de uma vila”, disse o proprietário à CNN americana. Ele também conta que antes de ser o dono, ele fez a compra da aeronave de um investidor indonésio.

Para levá-lo ao penhasco, precisou de alguns procedimentos. “Tivemos que desmontá-lo após consultar a equipe da Boeing”, explica. “Afrouxamos 50 mil parafusos.”