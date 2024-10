Ikigai: Livro explica a ‘filosofia japonesa’ de ‘estar sempre ocupado’ que é associada à longevidade

Ikigai pode ser traduzido como “a felicidade de estar sempre ocupado”, explicam os escritores Héctor García e Francesc Miralles no livro Ikigai: O Segredo Japonês Para Uma Vida Longa e Feliz (208 págs,. R$ 49,90 – Tradução de Elisa Menezes), que acaba de ganhar nova edição pela Intrínseca. No volume, os autores contam como essa filosofia japonesa pode motivar os leitores a acordarem com um novo propósito a cada dia.

Os escritores defendem que o ikigai não é apenas um conceito teórico, mas uma prática que pode transformar vidas. Para provar isso, o livro traz uma reunião de relatos de pessoas que já assopraram mais de 100 velinhas. Estes depoimentos revelam como o ikigai de cada um pode ajudar a viver plenamente e levar as pessoas a uma vida longa e feliz.